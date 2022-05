Startseite/Welt/ Phoenix Suns liefern die erbärmlichste Leistung in Spiel 7 aller Zeiten, plus Woche 3 in der IBLWM Phoenix Suns liefern die erbärmlichste Leistung in Spiel 7 aller Zeiten, plus Woche 3 in der IBLWM

Die Phoenix Suns gewannen dieses Jahr Spiele, um sicherzustellen, dass ein Spiel 7 auf ihnen stattfinden würde Heimatgericht. Es half nicht, als die Dallas Mavericks Chris Paul in Gesellschaft in eine der schrecklichsten Do-or-Die-Auftritte aller Zeiten rammten. Was zum Teufel sollen wir davon halten. Dann die große Geschichte. Woche 3 der International League of West Michigan ist in den Büchern und die Konkurrenten beginnen, sich von den Prätendenten zu trennen.