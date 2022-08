Startseite/Welt/ Piratenbesitzer Robert Nutting posiert glücklich mit einem Fan, der ein „Sell the Team“-Shirt trägt Piratenbesitzer Robert Nutting posiert glücklich mit einem Fan, der ein „Sell the Team“-Shirt trägt

Die Pittsburgh Pirates haben derzeit eine der schlechtesten Bilanzen in der Major League Baseball. Sie haben auch die drittniedrigste Gehaltsliste in MLB mit Millionen US-Dollar, was weniger als ist ein Viertel von dem, was die Dodgers und Mets in dieser Saison ausgeben. Sie sind nicht auf dem richtigen Weg für die schlechteste Saison in der Teamgeschichte, aber sie werden die Nachsaison definitiv das siebte Jahr in Folge verpassen. Die Fans sind verständlicherweise frustriert, wenn man bedenkt, dass sie die World Series seit 1979 nicht mehr gewonnen haben und es in den letzten vier Jahrzehnten nur sechs Mal in die Nachsaison geschafft haben.