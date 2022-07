Polyetheretherketon (PEEK) Markt – Globale Branchengröße, Marktanteil, zukünftige Trends, Wachstumsfaktoren und Key Player Research Report Overview 2029

Auf der Grundlage der Endverbrauchsindustrien ist der Markt für Polyetheretherketon (PEEK) in Elektro und Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Öl und Gas, Medizin, Übertragungssysteme und andere unterteilt. Elektrische und elektronische Produkte werden weiter in Halbleiter, mobile Folien und andere Anwendungen unterteilt. Öl und Gas wird weiter in Pipelines und andere Anwendungen unterteilt. Die Luft- und Raumfahrt wird weiter unterteilt in Halterungen, Befestigungselemente und andere Anwendungen. Medical ist weiter in Wirbelsäulen-, Arthroskopie-, Automobil- und andere Anwendungen unterteilt. Der Antriebsstrang wird weiter unterteilt in Bremssysteme, Getriebe und andere Anwendungen.