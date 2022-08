Startseite/Welt/ Puff Daddy besuchte Woodstock '99 als Fan und trug ein Jason-Williams-Trikot Puff Daddy besuchte Woodstock '99 als Fan und trug ein Jason-Williams-Trikot Netflix kürzlich veröffentlicht Trainwreck: Woodstock ‚ , eine dreiteilige Dokumentation über Nun, Woodstock ’90. Es war das zweite Woodstock ’90 Dokumentarfilm in 50 Monate, als HBO The Ringer’s Woodstock veröffentlichte ‚217 Dokumentarfilm, Woodstock : Peace, Love and Rage , letzten Sommer. In beiden Dokumenten gibt es viel zu besprechen, aber das Wichtigste, woran man sich erinnern sollte, ist, dass Puff Daddy dort ein Jason-Williams-Trikot trug. Sie erinnern sich wahrscheinlich, was am meisten sein könnte 99s Foto aller Zeiten. Holzlager ’99 in Saugerties, New York / KMazur/GettyImages )

Williams hätte gerade seine Rookie-Saison beendet. Puffy, der damals noch Puff Daddy hieß, stand kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums, Forever. Kid Rock, dessen einzige politische Ansicht in ’99 war, dass Bill Clinton ein Zuhälter war, einige Wochen nach der Veröffentlichung der Single „Cowboy“. Und die 1999 New York Mets mit Mike Pizzza und Rey Ordóñez waren es mitten in einer Saison, in der sie die NLCS erreichen würden. Nachdem ich mir die letzte Dokumentation angesehen hatte, schaute ich mir die komplette Liste der Darsteller an und konnte Puffs Namen nirgendwo finden. Es stellt sich heraus, dass er einfach da war. Als Anhänger. MuchMusic führte ein kurzes Interview mit ihm, in dem er sagte, dass er buchstäblich nur dort herumhing. Er erwähnte, dass er Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Alanis Morissette, Dave Matthews und Ice Cube sehen wollte.

Wenn Sie sich einen der beiden Dokumentarfilme ansehen, werden Sie bemerken, dass Diddy mit dem Bürgermeister rumhängt, und er genoss tatsächlich die berüchtigte Limp Bizkit-Performance von der Seite der Bühne. Die einzige verbleibende Frage ist, ob Puff Daddy oder der Typ im Penny Hardaway-Trikot, der auch für Limp Bizkit auf der Bühne stand, das Tragen eines Basketballtrikots zu einem Konzert erfunden haben oder nicht. Scheint etwas zu sein, das in einer der Dokumentationen erwähnt worden wäre.

