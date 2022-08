Startseite/Welt/ Raiders-Besitzer Mark Davis wird weder bestätigen noch dementieren, dass Dana White geholfen hat, Tom Brady im Jahr 2020 zu manipulieren Raiders-Besitzer Mark Davis wird weder bestätigen noch dementieren, dass Dana White geholfen hat, Tom Brady im Jahr 2020 zu manipulieren

UFC erlaubt ESPN nicht, Höhepunkte ihrer Veranstaltungen zu zeigen, aber sie haben ihrem Sendepartner erlaubt, eine alternative Sendung von UFC zu zeigen 663 mit Rob Gronkowski und seiner Familie am Samstag. UFC-Präsidentin Dana White erschien und Gronk bat ihn, von der Zeit zu erzählen, als White Tom Brady beinahe zu den Raiders gebracht hätte. White hatte eindeutig nicht vor, diese Geschichte zu erzählen, brauchte aber auch nicht viel Überzeugungsarbeit, um zu erklären, warum die Dinge so ernst wurden, dass Brady Häuser in der Wüste kaufte. White machte Jon Gruden für das Scheitern des Deals verantwortlich.