Startseite/Welt/ Raiders schneiden Alex Leatherwood und entfernen eine weitere Büste von Gruden-Mayock aus der ersten Runde Raiders schneiden Alex Leatherwood und entfernen eine weitere Büste von Gruden-Mayock aus der ersten Runde

Die Las Vegas Raiders haben am Dienstag Offensiv-Lineman Alex Leatherwood abgesetzt und damit einen ehemaligen Erstrunden-Pick entfernt, der nur eine NFL-Saison gespielt hatte. Durch das Ablegen von Leatherwood haben die Raiders einen weiteren Fehler aus der Jon Gruden-Mike Mayock-Ära beseitigt.

In einem Schachzug, der die Liga schockierte, machte Vegas Leatherwood zum th Pick des NFL Draft. Die meisten Beobachter ordneten das Alabama-Produkt im Bereich von 45 bis 70 ein. Nach der ersten Nacht des Drafts machten wir die Raiders zu einem unserer größten Verlierer der ersten Runde, weil die Auswahl so schockierend war. Leatherwood wäre mit ziemlicher Sicherheit mit dem Zweitplatzierten von Vegas (Nr. 45) verfügbar gewesen, Mayock und Gruden drückten ab. Später bestanden sie darauf, dass er die richtige Wahl und zu dieser Zeit der bestbewertete Spieler in ihrem Vorstand war. Ich bezweifle nicht, dass das stimmt, und darin liegt das Problem.

Als Neuling in 70 tat Leatherwood nichts, um den Draft-Experten das Gegenteil zu beweisen. Pro Football Focus gab ihm für die Kampagne eine schreckliche Note von 45.0. Er war schrecklich und nach einer Saison waren die Raiders fertig mit ihm.

Das Gruden-Mayock-Regime hat die Raiders mit ihrem schrecklichen Einsatz von Draft Picks um Jahre zurückgeworfen. Das wurde mit dem Leatherwood-Wechsel am Dienstag noch verstärkt.