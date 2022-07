Geschäft

Rangliste der besten MLB-Trikots Rangliste der besten MLB-Trikots Die vielen Genies, die über diese Art von Dingen berichten, werden immer hilfreich darauf hinweisen, dass Baseball ein regionaler Sport ist und jeder Markt extrem kurzsichtig ist. Deswegen, 20 verschiedene Fangemeinden denken, dass sie Anspruch auf das haben beste uniformen. In Wirklichkeit kann darüber nur ein unabhängiger Schiedsrichter entscheiden. Und wenn dieser unabhängige Schiedsrichter ein ehrwürdiger Sportblog ist, dann gibt es da noch die Petrischale, in der Inhalte gedeihen können. Präsentation, ohne weiteres Adieu, der Uniform-Rangliste der Major League Baseball. Okay, eigentlich etwas mehr Adieu in Form eines Erklärers. Auch wenn es eine Vielzahl von alternativen Looks gibt, ziehen wir für diese Übung die wichtigsten Heimweißen in Betracht. Magst du es nicht? Erstellen Sie Ihre eigene Liste. San Francisco Giants gegen Arizona Diamondbacks / Norm Hall/GettyImages 11. Arizona Diamondbacks Arizona hat jede einzelne Iteration unter der Sonne ausprobiert und einige davon sind halbwegs anständig. Aber ihr traditionelles Weiß mit den D-Backs mit Bindestrich und dem aggressiven Schriftzug fühlt sich an wie etwas aus einem Videospiel, das sich nicht die entsprechenden Rechte sichern konnte. Das Ärmeldetail scheint aus einem Anatomie-Lehrbuch herausgezogen zu sein. Das sollten sie unbedingt abklären lassen. G Fiume/GettyImages Es wird ein gemeinsames Thema in dieser Liste auftauchen und es ist nicht beabsichtigt. Die Verwendung von Rot macht es erheblich schwieriger, eine süße Uniform herzustellen. Während die Schrift Nationals eine enorme Verbesserung gegenüber der Superhelden-Schrift von gestern darstellt, tut uns das geschweifte W absolut nichts. Tim Heitman/GettyImages . Texas Rangers Es ist eine verdammte Schande, dass die Rangers mit ihren Gameday-Duds keinen texanischen Eindruck hinterlassen konnten. Scheint einfach falsch zu sein. Völlig vergessen und der langweilige Hut tut ihnen keinen Gefallen. Logan Riely/GettyImages

Täuschen Sie sich nicht, die ‚ Stros haben einen schönen Hut. Ihre Trikots gehören jedoch zu den billigsten im gesamten Baseball. Was schade ist, denn der Orange-Dunkelblau-Kontrast ist wirklich sehr schön.

Matthew Stockman/GettyImages . Colorado Rockies Lila ist das, was die Rockies von allen anderen Baseballteams unterscheidet, und sie lehnen sich in ihren unzähligen alternativen Looks elegant hinein. Da sich diese Liste jedoch auf die einfachsten Weißweine konzentriert, sollte angemerkt werden, dass sie irgendwie langweilig sind. Dylan Buell/GettyImages Unsere grobe und unfaire Voreingenommenheit gegen die Farbe Rot setzt sich fort, da sich das älteste Franchise im Baseball im unteren Sechstel der Kandidaten wiederfindet. Wichtige Requisiten für die Implementierung einer Nummer auf der Vorderseite des Trikots und für die Verwendung der genauen Menge an rotem Block auf der linken Brust. Oh Mann, werden die Roten in der Uniformabteilung eigentlich unterschätzt? Ronald Martinez/GettyImages . Los Angeles Angels Okay, bis zu diesem Punkt mag es so aussehen, als würde dies ein übermäßig negativer Artikel sein Inhalt. Also lasst uns einfach innehalten und sagen, dass an diesem Punkt jede Uniform verdammt gut wird. Der Halo-Hut der Angels ist elitär, aber schwer abzuziehen. Die Details und die Frontnummer sind wirklich angenehm und in Kombination mit roten Schuhen funktioniert der Look wirklich. Nick Cammett/GettyImages Der Hut ist cool und es war offensichtlich der richtige Schritt, den Namen zu ändern. Dennoch fühlt es sich wie eine gigantische verpasste Gelegenheit an, das Aussehen tatsächlich ein wenig zu verändern. Sicherlich hat das Front Office einige Testpublikum befragt und ist mit dieser absichtlichen Anspielung auf die Vergangenheit davongekommen.

