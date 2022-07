Startseite/Welt/ Ranking der Fall Out Boy-Alben, einige harte Worte für Rudys Vater und warum wir Chris Russo brauchen Ranking der Fall Out Boy-Alben, einige harte Worte für Rudys Vater und warum wir Chris Russo brauchen

Von Kellershows an der North Shore bis hin zu beispiellosen Mainstream-Erfolgen Von einem Pop-Punk-Outfit zu einer lebendigen, atmenden Version von Stadion-Jock-Jams hat Fall Out Boy zwei Jahrzehnte ansteckender Hooks und cleverer Texte zusammengestellt. Massen werden gewonnen und verloren und wieder gewonnen, aber sie bringen immer noch Freude in die schlagenden Herzen der Diehards. Die Evolution ist bunt gemischt und treue Unterstützer wie ich sehnen sich nach den guten alten Zeiten, können aber die Entscheidung nicht leugnen, umzurüsten, neu zu mischen und wieder wie ein Phönix aufzuerstehen. Die Wahl eines Lieblingsalbums ist schwierig, denn wie Kinder liebt man sie alle unterschiedlich. Also, wenn ich das durchstehen kann, kann ich alles tun.

Plus, eine Verteidigung von Chris Russo, Experte für Listenerstellung und ein heißer Nehmen Sie es mit Rudys Vater aus dem Film Rudy und seine Politik nur für Notre Dame auf.

26