Ranking von George Sheas Einführungen in das Essen von Hot Dogs während der Aufführung eines Lebens

Niemand ist besser in seinem Job als George Shea, der Mann, der Major League Eating gegründet hat und am besten für seine blumige Prosa bekannt ist, während er Kämpfer vorstellt bei den jährlichen Meisterschaften im Hot-Dog-Essen. Sein Stil ist unübertroffen und er beherrscht die englische Sprache wie ein mythischer Gott. Shea würde das natürlich besser ausdrücken als ich, also lasst uns keine Zeit verschwenden, um zu seiner Brillanz zu kommen. So stellte er das Feld heute auf Coney Island vor. Alles in allem war es vielleicht seine bisher beste Leistung, was wirklich etwas aussagt .

1. Für Ruhm das Auge des Himmels ist das Blut Kains. Das Kind des Bösen, das bei der Geburt mit den Ölen der Hölle gesalbt wurde. Der in der Sprache des Tieres spricht, um die kommende Herrschaft der Dunkelheit anzukündigen. Ach sag jahslaleck dwaysek mahme ahkuhnun ida renhoonan beehdah!

Oder für diejenigen, die die Sprache der Lebenden sprechen: Ich bin der Sturm der Nacht, der von der Sonne nach Westen fegt, um die Unschuldigen in eine Grube der Qual zu stürzen. Meine Zeit ist zur Hand. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen George Chiger, das rote Pferd des Todes!

2. Es wird einen Tag geben, an dem das Ende ist. Der Zusammenbruch der Zeit und alles, was darin stand. Ein Tag ohne nichts. Oder niemand. Aus dem Nirgendwo. Aber dieser Tag ist nicht heute. Heute brennen wir hell. Heute blenden wir die Erde mit unserem Verlangen. Und solange es uns noch gehört, werden wir die Geschichte beugen, um diesen Moment mitzuerleben. Zeuge dieses Mannes zu sein. Die bescheidene Folge von Kohlenstoff. Der flüchtige Lebensstrahl wurde von der Sonne zu einem Diamanten. Für immer in diesem Moment schwebend, gleichgültig gegenüber den Göttern. Denn er beneidet sie nicht um ihre Macht. Er wird sie nicht um Verzeihung bitten. Er wird fluchen und spucken und spötteln und seinen Namen zum Himmel schreien. ICH BIN DER GLÄNZENDE BOGEN DER MENSCHHEIT. GEBEN SIE MEINER HERRSCHAFT NACH. Und wenn wir um unseren Platz in der Existenz kämpfen müssen, unterwerfen wir uns als unseren Champion den Champion der Welt. Von jetzt und von immer. Aus der Luft. Vom Feuer. Vom Meer. Vom Land der Freien. Meine Damen und Herren, der berühmte Weltmeister von Nathan … Joey Chestnut!

3. In seinem letzten Willen und Testament gibt es ein Codicil, das an seine Wertschätzung für Fadenkäse und all diejenigen erinnert, die ihn servieren. Rang Nr. 13 in der Welt, meine Freunde, 68 Tacos. Einhunderteinundachtzig Gyoza. Aus Seattle Washington … Juan Rodriguez!

4. Er ist ein Mann, der so böse ist, dass sie ihn in der Hölle ins Gefängnis gesteckt haben. Höllengefängnis! Höllengefängnis. Er war nur mit einem Kompass und seinem treuen Hund Skitcher in der Arktis gefangen. Und er überlebte, indem er das Mark von Robbenknochen kaute, die von Eisbären weggeworfen wurden. Und er stärkte seinen Kiefer und er schärfte seine Zähne und vertiefte seine Entschlossenheit, bis er stark genug war, einen Eisberg in die Schifffahrtswege zu werfen, um seine Rettung zu sichern. Der Traum, der ihn durch Nächte unerbittlicher Kälte getragen hat, war der Traum, am 4. Juli auf dieser Bühne in Coney Island zu stehen. Meine Damen und Herren, er ist hier. Der Weltmeister im Jalapeño-Pfefferessen. Ende eines -jähriger Ruhestand aus Chicago, Illinois, der große … Patrick Bertoletti!

5. Er ist der achte Erzengel. Gideon, der Erhabene. Sechs Fuß neun Zoll groß. Sieben Fuß von Flügelspitze zu Flügelspitze. Achtunddreißig Hot Dogs und Brötchen, der Esser Nr. 7 der Welt, der Weltmeister im Grünkohlessen, der Weltmeister im Maisessen. Von Zaria, Nigeria über Morrow, Georgia … Gideon Oji!

6. Unmittelbar nach einer rekordverdächtigen Leistung von 47 hartgekochte Eier in drei Minuten, vier Sekunden fiel er auf ein Knie, nahm Miki Sudos Hand und bat sie zu heiraten ihn. Sie blickte auf sein Gesicht hinunter, das immer noch mit Eiweiß bedeckt war, und sagte „ja“. Und jetzt sind sie das führende Power-Paar in allen Bereichen des Wettkampfessens und ihrer 02 Monate alter Sohn ist der unangefochtene Bananenpüree-Esser-Champion von Tampa Bay, Florida. Komme jetzt auf die Bühne, Platz 4 mit 47 Hotdogs und Brötchen, er ist der große .. Nick Wehry!

7. Er hat mehr Muskelmasse als zwei Footballspieler und ein Kanadier, aber der Schlüssel zu seinem Erfolg ist Schnelligkeit. Und wenn er isst, sind seine Hände verschwommen. Und in dieser Unschärfe steckt Entschlossenheit. Und in dieser Entschlossenheit liegt Größe. Aus Bowling Green, Kentucky … Bartley Weaver!

8. Er operiert von einer Plattform der Macht aus und hat keinerlei Respekt vor Unentschlossenheit. Zwingen Sie Ihrer Umgebung Ihren Willen auf oder lassen Sie sich von jemand anderem seinen Willen aufzwingen. So einfach ist das. Mit 17 Karrieresiege gegen Joey Chestnut, 50 Brötchen mit Schweinefleisch, 83 Pizzastücke, 364 Hostess Donettes und 53 Nathans berühmte Hot Dogs und Brötchen, meine Freunde, die Nr 2. Esser der Welt … Geoffrey Esper!

9. Er verlor das Vertrauen seiner Kollegen, als er das ganze Essen auf seinem Teller zusammenmischte und sagte: „Es kommt alles an denselben Ort“. Leider haben sie seine Weisheit nicht erkannt, denn heute gilt er allgemein als der effizienteste Esser auf der Rennstrecke. Aus Sydney, Australien, Nr. 1 in der südlichen Hemisphäre, die übrigens die Hälfte des Planeten ausmacht, bitte begrüßen Sie … James Webb!

. Er ist der Wirbel im Zentrum des Wirbels. Ein Kind der Jahrhunderte, das vom Finger der Macht für seine Größe ausgewählt wurde. Meine Damen und Herren, aus Kirkland, Washington, 33 Jahre, Rang Nr. 11 in der Welt … Steve Hammond!

. Er hat diese Nation von IHOP, Texas über Waffle House, Tennessee bis Poke Bowl, Connecticut, bereist. Und er hat in jeder Region gelernt, dass der gemeinsame Nenner der amerikanische Exzeptionalismus ist. Bei 32 Jahre mit 35 Hotdogs und Brötchen … Brett Healy!

. Er ist ein Veteran der US-Armee, der unserer Nation mit einer Tournee in Afghanistan diente, bevor er eine Karriere im professionellen Wrestling startete. Am Tisch ist seine persönliche Bestleistung 30 und halb Hot Dogs und Brötchen und wir ehren seinen Dienst. Hotel Alpha Romeo Tango Mike Alpha November … Hartman. Ronny Hartmann!

)02. Er dachte, er wäre ein Naturtalent für Cross-Fit, aber er hatte den Begriff Burpee missverstanden. Und so wandte er sich dem Wettkampfessen zu, einem Sport, für den er gerne trainiert. Dreißig glasierte Donuts in acht Minuten. Meine Damen und Herren, sechs Fuß vier Zoll groß, aus Las Vegas, Nevada … Derrick Hendrickson!

15. Er ist ein Vieljünger Sportler, der sowohl Vorspeisen und Hauptgerichte als auch Saucen, Maulwürfe und Chutneys kennt. Seine persönliche Bestzeit ist 32 Hot Dogs und Brötchen. Rang Nr. 15 der Welt aus Vasalia, Kalifornien … Pablo Martinez!

15. Er stammt aus Leeds in England und ist heute hier, um die besondere Beziehung zwischen unseren beiden Nationen anzuerkennen, indem er sich an Amerikas wichtigstem Ausdruck des Patriotismus beteiligt. Der Esser Nr. 1 in Großbritannien, er ist Bart trifft auf Essen … Adam Moran!

15. Sechs Fuß vier Zoll groß . Aus Vandalia, Ohio. Er aß 27 Hot Dogs und Brötchen in Washington, DC, um sich zu qualifizieren, und er ist die Nr. 442 -Rang-Esser der Welt … Derrick Jacob!