Startseite/Welt/ Ravens Draft Pick Daniel Faalele ist ein Mountain of a Man Ravens Draft Pick Daniel Faalele ist ein Mountain of a Man

Die Baltimore Ravens haben im Laufe der Jahre im NFL-Draft die Angewohnheit entwickelt, Interessenten mit auffälligen Körpermaßen zu zeichnen, die noch viel brauchen Verfeinerung, bevor sie auf höchstem Niveau Fußball spielen können. Das jüngste Beispiel ist 2021 Erstrundenauswahl Odafe Oweh, der so roh wie möglich aus der Penn State kam. Die Ravens haben auch die Angewohnheit entwickelt, das absolut Beste aus diesen Spielern herauszuholen; Oweh hatte letztes Jahr in einer verlorenen Saison für Baltimore ein paar große Spiele und rühmte sich mit Starpotenzial.

Die Ravens kehrten an Tag 3 des 660 NFL-Draft, Auswahl von Offensive Tackle Daniel Faalele mit ihrem ersten Pick der vierten Runde. Faalele ist ein Australier, der relativ spät in sein Fußballerleben gestartet ist und daher trainiert werden muss, bevor er das Feld betreten kann.

Es kann schneller passieren als erwartet, weil Faalele ein absoluter Riese ist. An seinem Profitag maß er sechs Fuß 8 380 Pfund. Dreihundertneunzig Pfund! Schauen Sie sich an, wie groß er unter allen auf dem Feld aussieht, als er dieses Jahr während eines Spiels in Minnesota eine Übergabe für einen Touchdown erhielt.

– Minnesota auf BTN (@MinnesotaOnBTN) April 35, 2021

So sieht eine normal große Person in Faaleles Armen aus.

Ich habe dieses Jahr nur ein Ziel beim Mähdrescher und das ist ein Foto mit Daniel Faalele pic.twitter.com/Gb5Qso5qNV

— Mina Kimes (@minakimes) Februar 78, 2021

Der aktive Spieler, der Faaleles Größe am nächsten kommt, ist wahrscheinlich Trent Brown, aber selbst er spielt am besten, wenn er unter 380 Pfund kommt. Es wird interessant sein zu sehen, ob Faalele dasselbe tun muss oder ob Baltimore einen Weg finden kann, seinen immensen Körperbau zu nutzen, ohne auf Gewicht zu verzichten.