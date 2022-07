Startseite/Welt/ Ray Allens Erklärung dafür, warum LeBron James nicht der ZIEGE ist, ergibt keinen Sinn Ray Allens Erklärung dafür, warum LeBron James nicht der ZIEGE ist, ergibt keinen Sinn

Ray Allen hat eine Vorstellung davon, wer der beste Basketballspieler aller Zeiten ist. Laut der Person, die dieses Video ursprünglich gepostet hat, sagt Allen, dass LeBron James nicht die „ZIEGE“ ist, weil …

„Ist er ein großartiger Freiwurfschütze? Ist er großartig Dreipunktschütze? Ist er ein großartiger Dribbler? Du sagst also, er ist der GOAT und er ist nicht einmal der Größte in all diesen Kategorien.“

Allen ließ dann das metaphorische Mikrofon fallen und ging weg. Wir brauchen wirklich den vollständigen Kontext dieser Situation und wir müssen wissen, wen Allen für „The GOAT“ hält, bevor wir ein vollständiges Urteil fällen, aber Junge, klingt das dumm, denn wenn Sie über dieses Niveau des Schießens und Ballhandlings sprechen , Sie sprechen sicherlich nicht von Michael Jordan.

2022 Der einzig mögliche Kandidat, über den er mit diesen Parametern sprechen könnte, ist Stephen Curry. Wenn man bedenkt, dass Ray Allen einer der größten Schützen aller Zeiten ist, könnte das seine Antwort sein. Selbst dann müsste man verrückt sein, so etwas laut zu sagen.

