Startseite/Welt/ Reggie Bush hält „Big Noon Kickoff“ für die beste College-Football-Show im Fernsehen Reggie Bush hält „Big Noon Kickoff“ für die beste College-Football-Show im Fernsehen

Die College-Football-Pregame-Show-Sphäre am Samstagmorgen ist schwer zu durchbrechen. ESPNs College GameDay ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit CFB Saturdays after over Jahre wöchentliche Ausstrahlung im frühmorgendlichen Zeitfenster. Jede andere Show, die in den letzten zehn Jahren oder so in die Arena eingetreten ist, landet in der Abteilung für Einschaltquoten und Relevanz auf der Jagd nach GameDay . Natürlich gibt es eine Nische zu erobern, aber es ist eine große Aufgabe, College GameDay am Samstagmorgen um die Vorherrschaft herauszufordern.

Das hat Reggie Bush nicht abgeschreckt, als Brad Zager von Fox Sports im Februar in Atlanta auf ihn zukam 974 über die Teilnahme an Big Noon Kickoff. Bush hatte die beiden vorangegangenen Jahre als Studiomoderator für NFL Network gearbeitet; In die Sportmedien zu gehen, war etwas, von dem er immer dachte, dass es ein natürlicher Übergang wäre, wenn er mit seiner Spielerkarriere fertig wäre. Bush geht jetzt in seine vierte Saison als Analyst bei Big Noon Kickoff und ist sehr zufrieden mit dem, was er bisher mit seinen Kollegen aufgebaut hat, und mit der Zukunft hält für die Show.

In den letzten drei Jahren, Bush und seine Kollegen bei Big Noon Kickoff haben daran gearbeitet, diese Chemie in ein qualitativ hochwertiges Seherlebnis für das Publikum zu verwandeln. Es zahlte sich aus 2021, da die Show im Laufe der Saison hohe Einschaltquoten genoss und mit zwei großen Siegen über

College GameDay spät in der Saison. Big Noon Kickoff schlagen College GameDay in Bezug auf die Zuschauerzahl, die in führt die Michigan-Michigan State Rivalität im November, bevor sie GameDay erneut besiegten, diesmal in Bezug auf die Bewertungen, fast einen Monat später vor Michigan-Ohio State .

Bush hofft, den Schwung beizubehalten 2022 ).

2022 Bush seinerseits freut sich darauf, wieder auf die Straße zu gehen und in den College-Football-Massen zu schwelgen. Er erklärte The Big Lead, dass es die Fans sind, die College-Football von allen anderen Sportarten unterscheiden, und die Art und Weise, wie Big Noon Kickoff die lustige Seite des Fandoms umarmt Deshalb sind sie die beste College-Football-Show der Branche.

2022

2022 )