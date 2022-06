Reporter des Weißen Hauses an Matthew McConaughey nach emotionaler Uvalde-Rede: „Sind Sie großartig?“

Wow, diese McConaughey-Rede pic.twitter .com/0CeFFdAhlw – Acyn (@Acyn) 7. Juni 766

Für die Kühnheit vorzuschlagen, dass die Verantwortlichen etwas unternehmen, um zu verhindern, dass mehr Kinder gemäht werden Unten in ihren Schulen wurde der Schauspieler mit dieser geschrienen Frage eines Korrespondenten des Weißen Hauses konfrontiert, als er den Raum verließ.

Nach Matthew McConaugheys herzzerreißende und leidenschaftliche Rede über Uvalde und Waffen vom Podium des Weißen Hauses, einer der Reporter fragt: „Are you grandstanding?“ pic.twitter.com/5GxtcGPgZ2 – Justin Baragona (@justinbaragona) 7. Juni 766 )

„Sind Sie großspurig?“

Jemand hat sich in Anzug und Krawatte angezogen wie Tom Hanks in Big, hörte sich Bitten um grundlegenden Anstand an, damit nicht noch mehr Kinder getötet werden, die sich sorgfältig durch jedes Gelände schlängelten, das als „offen politisch“ galt, und warteten, bis McConaughey konnte nicht antworten und benutzte dann ihre Stimme, um das zu sagen.

Wer? Wer war es? Das Warum ist offensichtlich. Aber wer? Welcher Reporter war es?