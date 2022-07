RFID-Marktforschungsbericht nach regionalem Ausblick, Trend, Anteil, Größe, Anwendung, Wachstum und Prognose bis 2029

Diese Marktstudie umfasst Markttreiber und -beschränkungen mithilfe der SWOT-Analyse sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Dieser Bericht analysiert umfassend das Potenzial des Marktes in der Gegenwart und die Zukunftsaussichten aus verschiedenen Ecken. Die statistischen und numerischen Daten werden zum besseren Verständnis von Zahlen und Fakten grafisch dargestellt. Der Dieser Marktforschungsbericht ist eine Ressource, die aktuelle sowie kommende technische und finanzielle Details der Branche bis 2029 enthält. Der Umfang dieses Marktberichts kann von Marktszenarien auf vergleichende Preise zwischen großen Akteuren erweitert werden.

Der Marktforschungsbericht für globale Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Geschäftszielen oder -zielen. Die mit diesem Bericht durchgeführten Analysen und Schätzungen helfen dabei, sich ein Bild von Produkteinführungen, zukünftigen Produkten, Joint Ventures, Marketingstrategien, Entwicklungen, Fusionen und Anschuldigungen sowie deren Auswirkungen auf Vertrieb, Marketing, Werbeaktionen, Einnahmen, Import, Export zu machen. und CAGR-Werte. Der Bericht enthält die neuesten Marktinformationen, mit denen Unternehmen eine eingehende Analyse der Branche und zukünftiger Trends erhalten können. Die SWOT-Analyse wurde im gesamten Geschäftsbericht des globalen RFID-Marktes durchgeführt, während er zusammen mit vielen anderen Standardschritten der Recherche, Analyse und Sammlung von Daten formuliert wurde.

Inklusiver Einblick: Globaler RFID-Markt

Der zunehmende Einsatz der Technologie im Fertigungssektor eskaliert das Wachstum des Marktes für Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID). Der globale Markt für Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) wurde im Jahr 2021 auf 8,1 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2029 41,88 Milliarden USD erreichen, was einer CAGR von 22,80 % im Prognosezeitraum 2022-2029 entspricht. Der vom Marktforschungsteam von Data Bridge erstellte Marktbericht umfasst eingehende Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktionsverbrauchsanalysen und Stößelanalysen.

Der RFID-Bericht hebt die Idee einer hochrangigen Analyse wichtiger Marktsegmente und der Erkennung von Chancen hervor. Marktanalyse und Marktsegmentierung wurden hier in Bezug auf Märkte, geografische Reichweite, für die Studie berücksichtigte Jahre, Währung und Preisgestaltung, Forschungsmethodik, Primärinterviews mit wichtigen Meinungsführern, DBMR-Marktpositionsraster, DBMR-Marktherausforderungsmatrix, Sekundärquellen, und Annahmen. Dieser Marktbericht führt eine umfassende Analyse der Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer durch, die eine Wettbewerbslandschaft bietet. Der RFID-Marktbericht zeigt wichtige Produktentwicklungen und verfolgt die jüngsten Übernahmen, Fusionen und Forschungen in der Branche durch die Top-Marktteilnehmer.

Die etablierten Hauptakteure auf dem Markt sind:

Honeywell International Inc,

HID Global Corporation,

Impinj, Inc,

IBM Corporation,

Invengo Technology Pte Ltd,

NXP-Halbleiter,

Protrac-ID,

ACTATK (UK) Ltd,

Alien-Technologie, LLC,

AVERY DENNISON CORPORATION,

Einzigartige Struktur des Berichts: Globaler RFID-Markt

Produkt

Stichworte

Leser

Software

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt für Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) in Tags, Lesegeräte und Software unterteilt.

Stichworte

Wafergröße

Tag-Typ

Frequenz

Anwendung

Formfaktor

Material

Basierend auf Tags wird der Markt für Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) in Wafergröße, Tag-Typ, Frequenz, Anwendung, Formfaktor und Material unterteilt.

Endbenutzer

Industriell

Transport

Einzelhandel

Konsumgüter

Gesundheitspflege

Ausbildung

Andere

Um die Dynamik des RFID-Marktes in der Welt hauptsächlich zu verstehen, wird der weltweite RFID-Markt in den wichtigsten globalen Regionen analysiert.

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko.

Süd- und Mittelamerika: Argentinien, Chile und Brasilien.

Naher Osten und Afrika: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Südafrika.

Europa: Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und Russland.

Asien-Pazifik: Indien, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Australien.

Faktoren für schnelles Unternehmenswachstum

Darüber hinaus wächst der Markt schnell und der Bericht zeigt uns, dass einige Schlüsselfaktoren dafür verantwortlich sind. Der wichtigste Faktor, der dem Markt hilft, schneller als gewöhnlich zu wachsen, ist der harte Wettbewerb.

Hauptkonkurrenten aus der Industrie: Globaler RFID-Markt Honeywell International Inc, HID Global Corporation, Impinj, Inc, IBM Corporation, Invengo Technology Pte Ltd, NXP Semiconductors, Protrac iD, ACTATEK (UK) Ltd, Alien Technology, LLC, AVERY DENNISON CORPORATION, Brady Worldwide , Inc, BT, Checkpoint Systems, Inc, Confidex Ltd, Datalogic SpA, RFID, INC, Siemens, Smartrac NV, TagMaster und andere.

Treiber

Anforderung der Accurate Data Unit

Die steigende Nachfrage nach genauen Dateneinheiten, insbesondere in Lagern, ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID).

Sicherheit und Zugangskontrolle

Der zunehmende Einsatz von Hochfrequenz-Identifikationstechnologie für Sicherheits- und Zugangskontrollanwendungen beschleunigt das Marktwachstum.

Notwendigkeit einer effektiven Abwicklung von Geschäften

Die steigende Nachfrage nach effektivem Lagerhandling in verschiedenen Endverbrauchsbranchen, einschließlich des verarbeitenden Gewerbes, beeinflusst den Markt weiter.

Gelegenheiten

Darüber hinaus eröffnen Fortschritte in der Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 profitable Möglichkeiten.

Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber des Marktes?

Der verstärkte Einsatz von RFID in Produktionsanlagen zur Steigerung der Produktivität trägt zum Wachstum des Marktes bei

Die verbesserte Nutzung der Sicherheits- und Authentifizierungsimplementierung fördert das Wachstum des Marktes

Die Erhöhung der Regierungspolitik treibt das Wachstum des Marktes voran

Die starke Implementierung von RFID-Technologien im Einzelhandel treibt das Wachstum des Marktes voran

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt: Globaler RFID-Markt

Im November 2018 gibt PervasID die Veröffentlichung seines neuen Produkts Multi-Ranger bekannt. Das Unternehmen, das zuvor in diesem Jahr 1,87 Millionen US-Dollar für die Serienfinanzierung bereitgestellt hatte, hat das erste multifunktionale RFID-Lesegerät mit einer Genauigkeit von über 99 % entwickelt, um Lagerbestandsprobleme für Einzelhändler zu lösen. Damit die RFID-Technologie den Vertriebshändlern tatsächliche Vorteile bringt, muss sie die Einnahmen steigern, eine verbesserte Betriebseffizienz bieten und das Einkommen steigern, während nur geringe Ausgaben erforderlich sind. Der Marktanteil hat sich in der Folge mit der Einführung des neuesten Produkts und der Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens erhöht.

Im August 2018 hat Marchi Engenharia die Implementierung der neuesten Marke von Radiofrequenz-Identifikationstools unter dem Markennamen Via Onda angekündigt. Das M-ID40-Modul und die Antennen waren die ersten Instrumente, die das Unternehmen für den Markteintritt konstruiert hat. Das Via Onda-Lesegerät soll den Zugang von Autos und Einzelpersonen, die Lagerhandhabung, die Gestaltung von Restaurants und Krankenhäusern, die Unfallsicherheit von Güterwagen und das Niedertreten von Fußgängern sowie die Bestandsaufnahme von Produkten überwachen. Diese Produkteinführung hat das Markensortiment des Unternehmens erweitert und seinen Marktanteil erhöht.

Die hohen Kosten von RFID-Produkten sind jedoch einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen RFID-Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich begrenzen werden.

Inhaltsverzeichnis:

Teil 01: Zusammenfassung

Teil 02: Geltungsbereich des Berichts

Teil 03: Forschungsmethodik

Teil 04: RFID-Marktlandschaft

Teil 05: Marktgröße

Mehr…….Inhaltsverzeichnis….. ..Weiter

Basierend auf der Geographie deckt der globale RFID-Marktbericht nämlich Datenpunkte für 28 Länder in mehreren Regionen ab

Wichtige Fragen, die in diesem Bericht beantwortet werden

Wie groß wird der Markt im Jahr 2026 sein und wie hoch wird die Wachstumsrate sein?

Was sind die wichtigsten Markttrends?

Was treibt den RFID-Markt an?

Was sind die Herausforderungen für das Marktwachstum?

Wer sind die wichtigsten Anbieter auf dem Markt?

Was sind die wichtigsten Markttrends, die das Wachstum des RFID-Marktes beeinflussen?

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Fünf-Kräfte-Analyse des RFID-Marktes?

Welchen RFID-Marktchancen und -bedrohungen sind die Anbieter auf dem RFID-Markt ausgesetzt?

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Faktoren, die die Marktanteile von Amerika, APAC und EMEA beeinflussen?