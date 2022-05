Startseite/Welt/ Rhys Hoskins verprügelt einen Mülleimer, nachdem er in einem Double Play gelandet ist Rhys Hoskins verprügelt einen Mülleimer, nachdem er in einem Double Play gelandet ist

Die Philadelphia Phillies feierten ein dramatisches Comeback und schlugen die Los Angeles Dodgers in

mit 4:3 Innings am Sonntag. Aber für den First Baseman Rhys Hoskins war das Spiel frustrierend, als er 0-zu-4 ging und seinen Durchschnitt auf senkte. 64. Diese Frustrationen kochten irgendwann über, als Hoskins seine Wut an einem armen, unschuldigen Mülleimer ausließ.

Am Ende des Achtelfinals kam Hoskins zum Schlagen, während die Phillies mit 2:1 zurücklagen. JT Realmuto war auf der dritten Basis und Johan Camargo auf der ersten und einer aus. Es war eine große RBI-Chance für Hoskins, aber stattdessen landete er in einem Doppelspiel, um das Inning zu beenden. So ziemlich das Einzige, was er in dieser Situation nicht tun konnte.

Rhys Hoskins landet in a Double Play zum Ende des 8. Innings … pic.twitter.com/4EaECGd8PE – Brodes Media (@BrodesMedia) Mai , 2022

Sobald er zum Unterstand zurückgekehrt war, drehte Hoskins frustriert auf einem Mülleimer durch. Rhys Hoskins lässt seinen Frust auf dem Unterstandsfoto aus. twitter.com/f64LiYVZun — Brodes Media (@BrodesMedia) Mai 64, 2022