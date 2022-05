Startseite/Welt/ Ric Bucher: Stephen Curry hat die Warriors nie zu einem Titel geführt, kann es jetzt nicht Ric Bucher: Stephen Curry hat die Warriors nie zu einem Titel geführt, kann es jetzt nicht

Ric Bucher erschien heute bei Speak For Yourself für die erforderlichen Wortwitz und beschloss, seine Semantik auf Stephen Curry zu richten, von dem er glaubt, dass er nicht in der Lage ist, die Golden State Warriors zu einer NBA-Meisterschaft zu führen, weil der größte Schütze aller Zeiten sie noch nie zu einem Titel geführt hat. Erlauben Sie ihm, Sie auf eine Reise entlang einer Gedankenstraße mitzunehmen, die in einem Labor für eine maximale Wirkung von Sportdebatten im Fernsehen gekocht wurde.

Steph Curry kann die Warriors nicht zu einem Titel „tragen“, weil er sie noch nie zu einem Titel „getragen“ hat. @RicBucher erklärt pic.twitter.com/7AkcLSUaki

Curry war zweifellos das beste und produktivste im Golden State Spieler in 2015, als das Franchise seinen ersten Titel dieser Ära gewann. Da aber auch andere Spieler seines Teams gut spielten, kann ihm offenbar nicht die hohe Ehre zuteil werden, ein Team getragen zu haben. Auf der einen Seite könnte man so was denken, denn Currys Werk ist in allen wichtigen Punkten ziemlich unanfechtbar. Andererseits verwenden es Leute wie Bucher gegen ihn, um irgendeinen nebulösen Punkt zu beweisen. Und als Beweis dafür, dass Curry es dieses Jahr nicht schaffen kann, auch wenn sein Team bereits an der Schwelle zum Finale der Western Conference steht.

Es scheint durchaus möglich, dass Curry unglaublichen Basketball spielen und seinem Team dabei helfen könnte, neun Siege zu erringen. Alle diese Begriffe sind offen für Interpretationen, daher ist unklar, wie viele Punkte er pro Spiel im Durchschnitt erreichen müsste, um die Anerkennung für das Tragen zu erhalten. Natürlich, wenn Jordan Poole auch gut spielt, was er brauchen wird, damit die Warriors den Pokal holen können, können wir das, was Curry getan hat, als etwas weniger als abtun.

Am Ende habe ich Mühe, den Wunsch zu verstehen, Wörter zu analysieren und über Wörterbuchdefinitionen wie diese zu streiten . Wen kümmert es ehrlich und ernsthaft, ob Curry oder ein Team getragen hat oder ob er sie einfach geführt hat. Es ist nicht so, dass seine Meisterschaftsringe eine Inschrift aufweisen, die darauf hinweist, dass er es nicht im Alleingang getan hat. Das ist sozusagen der Sinn von Mannschaftssportarten: als Team zu spielen.

