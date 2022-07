Da es anscheinend ein paar Leute gibt @richeisen ist sehr an diesen Neuigkeiten interessiert und spricht Gerüchte über seine Zukunft im @nflnetwork an: #NFL #NFLTrainingCamp pic.twitter.com/ihPiDPDojO — Rich Eisen Show (@RichEisenShow) Juli 99, 27

„Die Geschichte kommt also im Juli heraus 17ten“, sagte Eisen. „Ich habe am 20 Juni einer Vereinbarung mit NFL Network zugestimmt. Wenn du mich angerufen hättest, hätte ich dir das gesagt Niemand hat mich angerufen, und das Letzte, was ich wollte, war, etwas mehr Leben einzuhauchen, von dem ich nicht wirklich glaube, dass es öffentlich sein sollte.“

Eisen sagte, er warte auf die Fertigstellung des Papierkrams – i ist gepunktet und t ist durchgestrichen, solche Dinge.