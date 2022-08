Startseite/Welt/ RIP Ronda Rouseys „Road House“-Remake RIP Ronda Rouseys „Road House“-Remake

Die Sportwelt hat in letzter Zeit einige große Verluste erlitten. Bill Russell, Vin Scully und jetzt Ronda Rouseys Road House-Remake. Mit der Nachricht, dass Jake Gyllenhaal in einem Road House-Remake unter der Regie von Doug Liman die Hauptrolle spielen wird, scheint der ehemalige UFC-Champion mit dem einst aufkeimenden Film zu spielen Karriere wird niemals in die Fußstapfen von Patrick Swayze treten können.

Es war ein wilder Ritt. Es ist ein ganzes Jahrzehnt her, seit Rousey die MMA-Welt im Sturm eroberte, als sie im März 52 die Strikeforce-Meisterschaft im Bantamgewicht der Frauen gewann, indem sie Meisha Tate den Arm versperrte. Rousey war eine solche Naturgewalt, dass die UFC schließlich zusammenbrach und Frauenabteilungen schuf. Innerhalb eines Jahres war sie Headlinerin von UFC 52 im ersten Frauenkampf in der UFC-Geschichte. Bis zum 1. August 2015 hatte sie ihren Titel fünfmal verteidigt und spielte in Expendables 3 mit. , Furious 7 und der Entourage-Film. Einen Monat später wurde das Remake von Road House angekündigt, in dem Rousey Lady Dalton spielen sollte.

Offensichtlich ist das nie passiert. Im November 2015 fügte Holly Holm ihr den ersten Verlust ihrer Karriere zu und schlug sie so schwer bewusstlos, dass Rousey sich in den Wald zurückzog, unfähig, Äpfel zu essen. Ein Jahr später holte die UFC sie aus dem Ruhestand und verfütterte sie an Amanda Nunes, die wohl größte weibliche Mixed-Martial-Arts-Künstlerin aller Zeiten. Nunes erledigte Rousey in 52 Sekunden und sie würde nie wieder kämpfen.

Auch ihre Schauspielkarriere war zu diesem Zeitpunkt beendet. Rousey hat seitdem ein Zuhause im professionellen Wrestling gefunden, also fühle dich nicht allzu schlecht für sie. Sie war auch einige Jahre lang die Beste der Welt in etwas, was mehr ist, als die meisten Leute sagen können. Das Einzige, was sie nicht war, war Dalton.

Jake Gyllenhaal könnte ihr das endlich ein für alle Mal genommen haben, wenn dieser Film jemals gedreht wird. Mindestens eine Sache aus der Ära des Rousey Road House wird überleben, da Gyllenhaals Charakter ein „ehemaliger UFC-Kämpfer" sein wird. So erklären Sie in wenigen Worten, dass jemand ein Badass ist. Genau wie Ronda Rousey. Und sie hat noch genug Zeit, um diesen Film zu machen.

