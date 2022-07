Startseite/Welt/ RIP zu Miamis Umsatzkette RIP zu Miamis Umsatzkette

Mario Cristobal kam am 6. Dezember in Coral Gables an und ist gerade dabei, Miamis College-Football-Programm nach seinem Bild umzugestalten. Er hat einige ernsthafte Änderungen vorgenommen, und eine weitere kam am Mittwoch. Cristobal enthüllte, dass er Miamis ikonische „Umsatzkette“ loswerden wird. schlug der damalige Verteidigungskoordinator Manny Diaz vor, Spieler zu belohnen, die Interceptions erwischt oder Fumbles auf irgendeine Weise wiederhergestellt haben. Der lokale Juwelier „AJ King of Bling“ Machado schuf eine goldene kubanische Kordelkette mit einem großen „U“, das mit orangefarbenen und grünen Saphiren bedeckt ist. Ein Defensivspieler, der einen Ball durch Turnover wegnahm, musste es tragen.

Als Diaz in

das Amt des Cheftrainers übernahm hielt er die Tradition am Leben und es wurden neue Versionen entwickelt. Es wurde zu einem beliebten Gimmick und einige andere Teams kopierten es mit ihren eigenen Versionen und übertriebenen Feierlichkeiten. Cristobal ist damit fertig.

Am Mittwoch sagte Cristobal, er würde die Kette zurückziehen, weil „sie nicht Teil unserer Kultur ist.“

Es wird einige Gegenreaktionen auf diese Entscheidung geben. Die Umsatzkette schien ein guter, harmloser Spaß für College-Kids zu sein. Cristobal will offensichtlich ernst genommen werden und findet das Gimmick nicht wert. Obendrein will er sich mit seinem neuen Programm mit ziemlicher Sicherheit so weit wie möglich von der desaströsen Diaz-Ära distanzieren.