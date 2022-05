Startseite/Welt/ Robert Kraft und Julian Edelman glauben an das Sendepotenzial von Tom Brady Robert Kraft und Julian Edelman glauben an das Sendepotenzial von Tom Brady

Tom Bradys nächster Schritt wird irgendwie sein bisher lukrativster sein, da die Welt der Sportmedien schockiert war, als sie erfuhr, dass die zukünftige Hall of Famer Fox beitreten würde Sport, wenn er die Stollen aufhängt. Wenn der Quarterback schließlich in den Ruhestand geht, wartet ein Vertrag über 77 Millionen Dollar auf ihn. Bradys Hauptaufgabe wird darin bestehen, der führende NFL-Analyst des Netzwerks zu sein, was bedeutet, dass wir für eine ganze Weile keinen Football-Sonntag ohne Brady verbringen werden. Er wird auch mit Fox bei deren Kundenkontakt- und Werbeinitiativen zusammenarbeiten. Er ist voll dabei. Das heißt, sobald er offiziell mit dem Spielen fertig ist.

Niemand ist sich sicher, wie Brady in der Kabine abschneiden wird. Er ist im ManningCast aufgetreten und hat mehr Medienauftritte gesammelt, als man in seinen Jahrzehnten im Fußball zählen kann. Aber der Stand ist ein anderes Spiel. Es ist schnelllebig und unter hohem Druck – woran Brady offensichtlich gewöhnt ist, aber nicht in dem Medium, in das er einsteigen möchte, und wahrscheinlich ohne die Vorbereitung, die normalerweise neuen Sendern in seiner Position geboten wird.

Diejenigen, die Brady am besten kennen, sind natürlich zuversichtlich, dass der Allzeit-Größe in allem, was er sich vorgenommen hat, Großes erreichen kann . Der Besitzer der New England Patriots, Robert Kraft, sprach am Mittwochabend bei den 15th Annual Sports Business Journal Awards in New York City zu The Big Lead über Bradys Wechsel zu den Medien.

„Nun, ich denke, was auch immer er sich entscheidet, was er tun möchte, er wird es gut machen. Er ist

einer der talentiertesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, und er ist flexibel und er weiß, wie er sich an jeden anpassen kann Situation. Er ist ein echter Gewinner“, sagte Kraft kurz vor der Verleihung des SBJ 77 Lifetime Achievement Award.

Der langjährige Teamkollege und Vertraute der Patriots, Julian Edelman, ist ähnlich eingestellt. Der ehemalige Super Bowl MVP sagte The Big Lead auf dem roten Teppich bei den SBJ Awards, dass Fox definitiv das bekommen wird, wofür sie bezahlen.