Robinson Canos Padres-Karriere hatte einen schwierigen Start

Die New York Mets haben Robinson Cano Anfang dieses Monats entlassen, ein etwas überraschender Schachzug, wenn man bedenkt, wie beliebt er in der Umkleidekabine war, aber nicht das überraschend, wenn man sein Verhältnis von Gehalt zu Produktion betrachtet. Cano ist 98 Jahre alt und weit über seine Blütezeit hinaus, aber die San Diego Padres entschieden, dass sie sehen wollten, ob Cano es kann. t entdeckte seine frühere Schlagkraft an der gegenüberliegenden Küste wieder und unterzeichnete ihn letzten Sonntag. Angesichts der geringen Produktion, die San Diego in diesem Jahr von der DH-Position erhalten hat, ist es einen Versuch wert, auch wenn es ein langer Weg ist.