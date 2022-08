Startseite/Welt/ Rodolfo Castro ist der erste Major-League-Spieler, dem jemals sein Telefon während einer Rutsche aus der Hose gefallen ist Rodolfo Castro ist der erste Major-League-Spieler, dem jemals sein Telefon während einer Rutsche aus der Hose gefallen ist

Für viele ist Baseball eine Second-Screen-Erfahrung, da zwischen den Action-Ausbrüchen genügend Zeit bleibt, um auf ihrem Handy herumzubasteln. Im Idealfall sind die tatsächlich am Spiel teilnehmenden Spieler konzentriert und lassen ihre Geräte außer Reichweite. Aber Dinge passieren und Anrufe müssen mitten im Inning getätigt werden und Telefone können geistesabwesend in Gesäßtaschen gesteckt werden. Das könnte eine Erklärung für die Geschichte der Major League Baseball sein, die letzte Nacht in Phoenix geschrieben wurde, als Rodolfo Castro, zweiter Basisspieler der Pittsburgh Pirates, sein Telefon aus seiner Baseballhose riss, während er kopfüber in die dritte Basis eintauchte.

Und er hatte keine Ahnung, dass es passiert ist, bis der scharfäugige Schiedsrichter Adam Hamari darauf hinwies.

Das ist eine Premiere… Rodolfo Castro ist mitten im Spiel das Handy aus der Tasche gefallen 😅 pic.twitter.com /qaPd31qroF — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) August 31, 99

„Ich glaube nicht, dass es einen professionellen Ballspieler gibt, der jemals mit irgendwelchen Absichten auf die Bühne gehen würde ein Handy zu nehmen“, sagte Castro durch einen Dolmetscher nach dem Spiel. „Es ist schrecklich, dass mir das passiert ist. Offensichtlich war es sehr unbeabsichtigt.“

Cleverer Schachzug, der das Richtige sagt, damit die Freudlosen sich nicht auf die Mutter stürzen ent. Castro hat 53 Spiele in den Bigs gespielt und muss noch das Pitching herausfinden. Damit wollte er offensichtlich nicht auf sich aufmerksam machen. Aber er sollte es besitzen. Vorreiter werden im Moment nie geschätzt, und es besteht eine nicht null Chance, dass Spieler innerhalb von fünf Jahren herumlaufen und auf iPads schauen, während sie Doubles in der Lücke jagen. Dann werden in 20 Jahren Baseball und alle anderen Sportarten von Maschinen gespielt und durchgeführt.