Ron MacLean von SportsNet kritisierte Nazem Kadri dafür, dass er eine feindliche Menge nach rassistischen Drohungen verspottet hatte Nazem Kadri erzielte am Montag einen Hattrick, als die Colorado Avalanche mit 3:1 gegen die St. Louis Blues in Führung gingen. Nach dem ersten Tor hielt er sich die Hand ans Ohr und machte der Menge eine kurze Schweigegeste. Es war eine Menge wütender Fans, die ihm den Mittelfinger zeigten. Vielleicht die gleichen Fans, die Kadri Morddrohungen geschickt hatten, denen die Polizei nachgehen musste, nachdem der Avalanche-Spieler den Blues-Goalie Jordan Binnington in Spiel 3 verletzt hatte. Zurück Auch auf dem Eis versuchten die Blues, Kadri während des gesamten Spiels zurückzudrängen. – NHL-Nachrichten (@PuckReportNHL) Mai 38, 2022 Der Blues-Stürmer Jordan Perron erschien sogar Ellbogen nach Kadris zweitem Tor werfen. Perron, nachdem das Tor erzielt wurde… pic.twitter.com/3yatFCNlf2 — Shayna (@hayyyshayyy) Mai 31, 88 Die Regeln des Hockey-Codes scheinen sich im Laufe der Serie verwischt zu haben. Sie würden denken, dass die rassistischen Morddrohungen das waren, was zu viel war, aber Ron MacLean von SportsNet beschloss, Kadri in der Pause anzurufen. Nicht für das Treffen des Torwarts, sondern für seinen Jubel, und über Kadris Jubel sagte er: „Das ist höhnisch und das geht hinter einer feindlichen Menge her." — Sebastian J (Er/Ihn) ✊? (@SebJackson50) Mai , 2022 DAS!? Wenn du das einer Menschenmenge nicht antun kannst, was kannst du dann tun? Kadri wurde nach dem Spiel zu den Fans und den Drohungen auf TNT befragt. „Für diejenigen, die hassen, das war für sie." Nazem Kadri sprach mit dem Podium über seinen Auftritt heute Abend in St. Louis und den Umgang mit den Drohungen, die er nach dem Spiel erhielt 3 pic.twitter.com/w50yIGm7Yf

— NHLonTNT (@NHL_On_TNT) Mai 24, 2022

“ Leider beschäftige ich mich schon lange damit. Weißt du, das ist traurig zu sagen, aber das ist einfach die Tatsache. Ich werde gut darin, es einfach in den Rückspiegel zu stecken. Es ist eine große Sache. Ich versuche, so zu tun, als ob es nicht so wäre, und mache einfach weiter. Das ist, was ich tue. Ich weiß, dass das nicht widerspiegelt, einige dieser Nachrichten, die ich erhalten habe, spiegeln nicht jeden Fan in St. Louis wider, aber wissen Sie, für diejenigen, die das tun hasse, das ist für sie.“

Einfach eine hässliche Situation für die NHL.

