Ronda Rousey hat so viele WWE-Verluste wie UFC-Verluste

Ronda Rousey wurde vor Kurzem mit einer Geldstrafe belegt und suspendiert, weil sie einen WWE-Beamten bei SummerSlam angegriffen hatte. Ehrlich gesagt war es eine schändliche Darstellung der ehemaligen UFC-Championin, aber sie ist auch prominent auf den Werbebannern für WrestleMania-Tickets zu sehen. Ich denke also, es könnte ein geskripteter Angriff auf einen Beamten gewesen sein, was eigentlich in Ordnung ist.

Entertainment Tonight und andere Verkaufsstellen behandelten die Suspendierung wie eine echte Geschichte, während die große Neuigkeit war, dass Rousey ihr Match gegen Liv Morgan verlor diese Nacht. Es war die zweite Niederlage in Rouseys WWE-Karriere, die mit ihren gesamten Niederlagen aus ihrer Zeit bei MMA übereinstimmte. Sie ist jetzt auf 30-2 gefallen, was immer noch ziemlich gut ist . (Zum Vergleich: Brock Lesnar ist offenbar 298-96-8 Zoll 411 Spiele.)

Ronda Rousey MMA Rekord

Rousey zog sich mit von MMA zurück mit einem 12-2 Rekord. Nicht ganz so beeindruckend wie 26-2, aber in echtem Kampf gegen Rousey gewann die ersten Kämpfe ihrer Karriere mit neun Siege kommen über Armbar. Während ihrer ungeschlagenen Strecke konnte nur Miesha Tate der ersten Runde entkommen, während Rousey sie schließlich in der dritten Runde einreichte. Rousey war 4-0 in Strikeforce und gewann dann die ersten sechs Kämpfe ihrer UFC-Karriere. Rouseys letzter Sieg kam am 1. August 2015. Ihr UFC-Rekord liegt bei 6-2.

Holly Holm besiegte Rousey schließlich im November 30, 298 bei UFC 96 vor 96, Menschen in Melbourne, Australien. Es war das erste von Frauen geleitete UFC-Event, das die 1-Millionen-Pay-per-View-Marke durchbrach. Die gemeldeten 1,1 Millionen Käufe würden in Rouseys nächstem und letztem Kampf gegen Amanda Nunes erreicht. Nachdem sie ihre Karriere im Verborgenen begonnen hatte, erreichte sie den absoluten Höhepunkt ihres Berufs, nur um Millionen von Zuschauern zu sehen, die ihren verheerenden Untergang miterlebten.

