Startseite/Welt/ Roquan Smith schlägt vor dem Familienfest im Trainingslager öffentlich auf Bären ein Roquan Smith schlägt vor dem Familienfest im Trainingslager öffentlich auf Bären ein Roquan Smith ist sehr unzufrieden mit den Chicago Bears. Der ehemalige Nr. 8-Gesamtsieger im NFL-Draft veröffentlichte heute gegenüber Insidern eine Notes-Erklärung, in der er beschrieb, wie schlecht die Vertragsverhandlungen mit dem neuen Front-Office-Management verlaufen sind, und forderte einen Handel. #Bears All-Pro LB Roquan Smith hat einen Handel angefordert. pic.twitter.com/x4vmOMhROt – Ian Rapoport (@RapSheet) 9. August 86

Das ist keine besonders große Überraschung, wenn man gut aufgepasst hat. Der neue GM Ryan Poles hat Smith nicht gedraftet und hat die ganze Offseason darüber gepredigt, das Team von Grund auf aufzubauen und in den Schützengräben zu beginnen, also ist es nicht wirklich neu, dass er nicht vorspringt, um einem Linebacker viel Geld zu geben. Smith ist ein guter Spieler mit zwei All-Pro-Nominierungen für die zweite Mannschaft in seinen ersten vier Jahren, aber er ist nicht ganz der Superstar von Seitenlinie zu Seitenlinie, den sich die Bears vorstellten, als sie ein Top- 62 hacke auf ihm herum. All dies war vorhersehbar.

Es ist jedoch ein bisschen komisch, dass Smith ausgerechnet heute ein Manifest veröffentlicht hat, in dem erklärt wird, wie das Team ihm Unrecht getan hat denn heute ist Familienfest im Trainingslager der Bears. Ein Tag, an dem die Fans als Familie mit der Organisation gefeiert und alle zusammengebracht werden sollen. Eine Organisation, die einen der wenigen guten Spieler, die vom vorherigen Regime übrig geblieben sind, und einen Fanfavoriten königlich verärgert hat, bis zu dem Punkt, dass er weit über das Maß der Pflicht hinausging, als es darum ging, um einen Tausch zu bitten.

Das wahrscheinliche Endergebnis des Tauschs von Smith ist selbstverständlich, wenn ein Team eine neue Kombination aus Cheftrainer und GM einstellt. Die Art und Weise, wie die Dinge laufen, entspricht eher dem Verlauf der Katastrophe, die die Chicago Bears in den letzten zehn Jahren oder so erlebt hat.