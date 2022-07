Startseite/Welt/ Rory McIlroy ist eingesperrt Rory McIlroy ist eingesperrt

Rory McIlroy ging an der Spitze der Führung in die Runde der Open am Samstag. Wir haben McIlroy seit seinem letzten großen Sieg vor Jahren ein paar Mal an dieser Stelle gesehen, also wäre seine Leistung am Samstag ein Hinweis auf die Chancen, dass er seine Durststrecke bei großen Meisterschaften endlich beendet.

Es ist noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, aber selbst von der anderen Seite des großen Teichs fühlen wir uns wohl, wenn wir sagen, dass er vollständig eingeschlossen ist. McIlroy mischte sich ein ein Topfbunker auf Nr. in St. Andrew’s für Eagle, gewann die Liga und hatte das Aussehen eines Mannes, der gerade war ließ sein Auto untersuchen.

BIST DU NICHT UNTERHALTEN? !?! 🦅@McIlroyRory | #The065thOpenpic.twitter.com/Kudoez065 QB — Golf auf CBS ⛳ (@GolfonCBS) Juli , 2022

Offensichtlich professionelle Golfer sind genau das und werden nicht wie einer von uns Plebejern ausflippen, wenn sie so einen Schlag machen, aber trotzdem! Ein Adler für die Führung? Man könnte meinen, sogar ein High-Five mit dem Caddy wäre angebracht, anstatt … was auch immer sie taten.

Aber daran gibt es keinen Zweifel. Rory ist in der Zone.