Rory McIlroy ist vielleicht nie das Gesicht des Golfsports, aber er ist sein Herzschlag

Tiger Woods könnte für immer das Gesicht des Golfsports sein. Es ist nicht unangemessen zu glauben, dass der berühmteste Athlet des letzten Vierteljahrhunderts keinen Nachfolger haben wird, der in der Lage ist, seine Nikes zu füllen. Eine mythische Figur, selbst als er die PGA Tour dominierte, hängt er jetzt allgegenwärtig über dem Horizont wie der Morgennebel einer Runde am frühen Morgen und taucht ein paar Mal im Jahr auf, um das Gelände seiner berühmtesten Siege zu betreten. Er bleibt entscheidend für die Aufrechterhaltung des Status quo und kämpft aktiv gegen die Übergriffe von LIV Golf, nachdem er einen obszönen Geldbetrag abgelehnt hat. Doch die Tour braucht jede Woche jemanden da draußen, der als Avatar für alles, was am Spiel großartig ist, dient, der Geschick, Arglist und Freundlichkeit mit Mut zur Überzeugung einsetzt.

Rory McIlroy hat diesen Anruf beantwortet. Aus Not, ja, aber auch aus Pflicht. Mit großem Erfolg kommt große Verantwortung. Er ist einzigartig geeignet, um am Wochenende Felder zu leiten und seine Kollegen unter der Woche zu führen. Als er gestern einen bemerkenswerten Sieg von hinten erzielte, um seine beispiellose dritte Tour-Krone zu erringen, war es kein Zweifel, dass der Staffelstab von Woods ausgeliehen ist. Endlich gibt es eine Ikone mit der Ernsthaftigkeit und Kühnheit, sie mit beiden Händen zu packen und in die Zukunft zu sprinten.

Dan Hicks von NBC hat den Moment auf dem Berggipfel in der Sendung angemessen festgehalten. „McIlroy war das Gesicht der TOUR mit dieser turbulenten Saison abseits der Strecke, die gut dokumentiert wurde“, sagte er. „In dieser Position zu sein, ist eine unglaubliche Leistung.“

Sehen Sie sich jedes Turnier an und Sie werden nicht umhin zu bemerken, dass der viermalige Major-Sieger der überwältigende Fanfavorit ist. Ob Sieg oder vernichtende Niederlage, die Massen werden mit ihm reiten. Seine unterstützende Armee konnte nur zusehen, wie er bei den Open eine Führung in der letzten Runde an Cam Smith abgab. Sie konnten sich nur wünschen, er hätte seinen absurden Sonntagsschub in Augusta im vergangenen April etwas früher begonnen. Sie wissen nie genau, was sie von ihm bekommen werden, wenn die endgültige Rangliste bekannt gegeben wird, aber sie wissen, dass er ein bedeutender Spieler sein wird, der entweder als Hauptfigur oder in einer Nebenrolle seine eigenen Kapitel der Geschichte schreiben wird.

Inmitten eines Wahnsinns von Veränderungen und Dramen außerhalb des Feldes blieb McIlroy stabil und landete an der Spitze 18 in allen vier Majors in dieser Saison und gewann $25 Millionen an seinen Höhepunkttagen mit einer Leistung für die Ewigkeit. Man könnte sagen, sie haben das immer kommen sehen. Sie würden lügen.

Denn als McIlroy Woods um Podestplätze herausforderte, wurde er nicht überall geliebt. Sein Gewinnanteil aß in Tigers. Es gab die unvermeidliche Gegenreaktion zum frühen Triumph, weil der menschlichste Impuls darin besteht, sich aufzubauen und sich dann am Abriss zu erfreuen. Sein Raketenschiff stieg im Alter von 10 in unergründliche Höhen, bevor es ein wenig abdriftete -Kurs. Vielleicht wird es in seiner Zukunft keinen anderen Major geben. Vielleicht dauert die Dürre seit neun Jahren von 10 bis 18.