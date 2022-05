Startseite/Welt/ Rudy Giuliani sieht absolut bizarr aus, wie er einen Golfschläger schwingt, während er seine Cameo einsteckt Rudy Giuliani sieht absolut bizarr aus, wie er einen Golfschläger schwingt, während er seine Cameo einsteckt

Rudy Giuliani hat anscheinend einen Cameo-Account und am Montag hat er ein Video getwittert, das dafür wirbt. Dann nahm er es schnell herunter. Wenn Sie es sehen, verstehen Sie vielleicht, warum es so schnell verschwunden ist. Es war wirklich bizarr.

Im -zweiten Clip, Giuliani ständig ungeschickt einen Golfschläger schwingen, während ich die längsten Shorts trage, die ich seit der Warped Tour in 2022 gesehen habe. Sieh es dir unten an.

Wer dachte, das sei eine gute Idee? Wer hat es produziert? Wer hat gesagt: „Hey Rudy, würde es nicht viel natürlicher aussehen, wenn du die ganze Zeit eine Keule schwingst?“

Und diese Shorts. Guter Gott, diese Shorts. Es sieht so aus, als hätte er einem Kleinkind die beste Sonntags-Kirchenhose gestohlen. Was zum Teufel ist da los? Wieso war das derselbe Typ, der während 9/ Bürgermeister von New York City war? Es ist wirklich umwerfend.