Rudy Gobert glaubt, er würde Shaqs Hintern einsperren, wenn sie gegeneinander spielen würden

Der Utah Jazz hat sich dieses Jahr wieder vorzeitig aus der Nachsaison verabschiedet, was bedeutet, dass Rudy Gobert mehr Zeit für zwei Dinge hat: Imkerei und Online-Trashtalk. Vermutlich tut er immer noch Ersteres, obwohl er mitten in der Serie seines Teams gegen die Dallas Mavericks gestochen wurde. Am Montag beschäftigte er sich mit einigen der letzteren.

Hier ist der Kontext: Während eines Podcast-Auftritts drückte Shaq seine feste Überzeugung aus, dass er Gobert kochen würde, wenn die beiden gegeneinander antreten würden damals, als Big Diesel noch vor Gericht stand. Host Spice Adams sagte, er dachte, Gobert könne Shaq festhalten Punkte, worauf Shaq antwortete: „Yeah, 14 Punkte im ersten drei Minuten.“ Das ist für den ehemaligen MVP nicht ungewöhnlich. Anscheinend verbringt er die meiste Zeit damit, darüber zu reden, wie er jeden dominieren würde, wenn er nicht bei Inside The NBA