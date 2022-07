Startseite/Welt/ Rudy Gobert Trade könnte Kevin Durant Trade Talks töten Rudy Gobert Trade könnte Kevin Durant Trade Talks töten

Kevin Durant ist immer noch ein Brooklyn Net, was niemanden überraschen sollte. Wir haben es mit einer noch nie dagewesenen Situation zu tun, und das Front Office der Nets wird es nicht eilig haben, bei einem Geschäft den Abzug zu betätigen. Die Gespräche haben in den letzten zwei Tagen gerade erst begonnen. Das Timing von allem – insbesondere Durant beantragte einen Handel zwei Stunden vor Beginn der freien Entscheidungsfreiheit – verkompliziert die Sache noch mehr. Und insbesondere eine Transaktion kann alles ins Wanken bringen.

Falls Sie es verpasst haben, die Minnesota Timberwolves setzten Himmel und Hölle in Bewegung, um am Freitag Rudy Gobert von den Utah Jazz zu gewinnen. Brian Windhorst hatte Recht, Leute! Es ist das Ende einer Ära und all das in Utah, aber der wichtigste Welleneffekt ist der Preispunkt, den die Timberwolves unbeabsichtigt festgelegt haben. Sie tauschten fünf ungeschützte Picks für die erste Runde zusammen mit drei Rotationsspielern auf Startniveau gegen den Jazz, um Gobert zu landen.

Nun, Gobert geht es gut. Wirklich gut. Er ist ein defensives System für sich und kann in der Offensive wahrscheinlich mehr leisten als das, was er in Utah gezeigt hat, obwohl er auf dieser Seite des Bodens niemals die Meisterschaftshoffnungen von irgendjemandem wecken oder brechen wird. Es ist leicht, auf Gobert herumzuhacken, weil er eine gottlose Menge Geld dafür verdient, auf der Seite des Parketts großartig zu sein, die in den Augen der Öffentlichkeit weniger zählt, aber er ist ein verdammt guter Spieler.

Aber KD ist viel, viel, viel

besser. Wenn die Timberwolves so viel Entwurfskapital und Talent für Gobert aufbringen, wird die Nets nichts davon abhalten, ein völlig absurdes Paket für ihren Superstar zu fordern. Wir sprechen hier von einem weiteren Superstar-Level-Talent, das sechs oder mehr Tipps als Grundlinie hat. Das ist per se nicht wirklich neu, aber zu sehen, wofür Gobert sich entschieden hat, relativiert wirklich, wie viel die Netze vernünftigerweise von Durant verlangen können.

Und das könnte alle Handelsgespräche in seinen Bahnen stoppen. Es gibt kein Team in der NBA, das einen halbwegs anständigen Kader aufstellen könnte, wenn das der Preis für die Übernahme von Durant ist. Unglücklicherweise für die Nets dient ihr Playoff-Sieg gegen die Boston Celtics als Beweis dafür, dass er, egal wie gut er ist, nicht alleine gewinnen kann. Ausgehend von dem Präzedenzfall, den die Wölfe geschickt haben, müssten die Phoenix Suns Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Jae Crowder und alle ihre Erstrunden-Picks bis zum 91 um Durant zu landen. Das sind drei Starter, ein vierter mit Starterpotential und die besten Ressourcen, um sie alle weg zu ersetzen. Die Suns könnten viele Spiele nur mit KD, Devin Booker und Chris Paul gewinnen, aber es ist weit von einer garantierten Meisterschaft entfernt.

Die Nets werden sagen, dass dies der Preis für einen Top-5-Spieler ist, der für die nächsten vier Jahre unter Vertrag steht. Aber genau deshalb könnten Teams zögern. Da er unter Vertrag steht, müssen die Nets Durant in dieser Nebensaison nicht tauschen oder riskieren, ihn umsonst zu verlieren. Sie könnten hart spielen und ihm sagen, er solle sich trotzdem zur Arbeit melden, wie es der Vertrag vorschreibt, den er selbst unterzeichnet hat. Andere Teams haben einen Anreiz, die Nets dazu zu zwingen, wenn sie darauf aus sind, mehr zu bekommen als das, was der Jazz für Gobert getan hat.

Jedes Team in der Liga sollte theoretisch verzweifelt versuchen, Durant unter Vertrag zu nehmen. Aber nur sehr wenige (wenn überhaupt) konkurrierende Teams haben das Vermögen, ihn an Land zu ziehen, während sie immer noch Konkurrenten bleiben, und ein kleines Marktteam in der Wiederaufbauphase (wie die Thunder) wird höchstwahrscheinlich nicht ihren Prozess sprengen, um einen Mann zu bekommen, der könnte sehr gut nach einem Tausch fragen und bald nach dem Erwerb zu einem großen Problem werden.

Es fühlt sich an, als würde der Gobert-Handel jedem, der Durant verfolgt, als Realitätsprüfung dienen, wenn es darum geht, wie hoch der Preis ist Tag ist wirklich. Das könnte uns in die sehr seltene Situation führen, in der jeder in der NBA gemeinsam die Nets herausfordert, entweder das Preisschild zu senken oder mit einem unglücklichen KD in die nächste Saison zu gehen. Tatsächlich würde ich behaupten, dass das wahrscheinlich ist. Denn wer, der bei klarem Verstand ist, wird drei oder vier Starter mit Draft-Picks im Wert von mehr als fünf Jahren gegen einen Spieler eintauschen, selbst wenn dieser Spieler Kevin Durant ist, und glauben, dass er immer noch eine Meisterschaft gewinnen kann?

Die Ringkultur hat mehr als nur NBA-Diskussionen durchdrungen. Es ist auch in den Köpfen der Führungskräfte in der Liga. Geld zu verdienen hat immer noch oberste Priorität für jedes Team in der Liga, aber Superstar-Spieler verdienen zu viel, um nur die Rolle zu übernehmen, Hintern in Sitze zu stecken. Wenn ein Besitzer Durant 37 Millionen US-Dollar für eine Spielsaison zahlt, sollte er besser Basketball gewinnen. Beim aktuellen Angebotspreis gibt es kein Universum, in dem ein Team für KD handeln und in der nächsten Saison immer noch als Finalisten angesehen werden kann.

Alles wegen Rudys verdammtem Gobert. Diese Liga!