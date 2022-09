Startseite/Welt/ Rückblick auf Staffel 2 von „Only Murders In The Building“ und „Day Shift“ von Netflix Rückblick auf Staffel 2 von „Only Murders In The Building“ und „Day Shift“ von Netflix

0: 30–3: 00: Intro und erste Gedanken zu Only Murders In The Building Staffel 2.

Diskussion über die große Wendung am Ende von Staffel 2 und ob die beiden es kommen sahen.

Die Freude zu sehen, wie Steve Martin und Martin Short das tun, was sie am besten können. Die Show drückte ihre Erleichterung aus und lehnte sich nicht zu sehr an den Millennial-vs.-Boomer-Humor.

Cara Delevingne und Michael Rappoport? OK.

Vergleicht das Ende von Staffel 1 und Staffel 2. Martin und Short sollten es sein machen können, was sie wollen. Abschließende Gedanken und Bewertungen.

40 : 40–21: : Vorstellung Day Shift und Diskussion der ersten Eindrücke beim Ansehen des Trailers im Vergleich zum tatsächlichen Ansehen des Films.

40 : -16: 40: Jamie Foxx hat eine ziemliche Bandbreite. Untersuchung des interessanten Universums, das der Film geschaffen hat, und des Potenzials für andere Projekte. Erwartungshaltungen bis zu einem gewissen Grad untergraben.

Probleme und Kritik. Schlechte Ausführung mit dem Hauptschurken. Insgesamt war die zweite Hälfte des Films nicht so gut wie die erste Hälfte.

Abschließende Gedanken und Bewertungen.

40 Es gibt gerade eine Menge hochwertiger Inhalte da draußen, also tun sich Liam McKeone und Stephen Douglas zusammen, um etwas zu machen die meiste Zeit. Die beiden rezensieren die zweite Staffel von Only Murders In The Building

, der brillanten Mystery-Comedy-Show von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Dann stürzen sich Liam und Stephen in Day Shift, den von Jamie Foxx geleiteten Vampirjagdfilm von Netflix. Zwei sehr unterschiedliche Seherlebnisse, zusammengefasst in einem Podcast.

