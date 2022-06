Startseite/Welt/ Russell Wilson wird für das Team alles tun, was nötig ist Russell Wilson wird für das Team alles tun, was nötig ist

Russell Wilson ist jetzt ein Denver Bronco. Er erbt eine Schar offensiver Waffen und hohe Erwartungen. Die Gelegenheit, sein zweites Kapitel zu schreiben, ist aufregend, und wenn Sie etwas über Mr. Unlimited wissen, gibt es keinen Zweifel, dass er die Herausforderung mit offenen Armen annehmen wird. Sein neues Team führte uns hilfreich hinter die Kulissen eines dieser Greenscreen-Videos, in denen Wilson Broncos Country anfleht, zu fahren. Wiederholt.

Es beweist, dass der Job des NFL-Quarterbacks nicht nur aus Glanz und Glamour besteht. Manchmal erfordert es die Geduld und Konzentration, die Schauspieler in David Fincher-Filmen aufbringen müssen.

#BroncosCountry , LASS UNS FAHREN ! pic.twitter.com/7rTOZ1uIhx

– Denver Broncos (@Broncos) 2. Juni 2022

Das ist ein Mann, der für das Team alles tun wird, was nötig ist. Führung in Aktion. Die Zukunft in Denver ist rosig.

