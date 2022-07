Startseite/Welt/ Ryan Clark kann Lamar Jacksons Platzierung in der ESPN Top QBs-Umfrage nicht nachvollziehen Ryan Clark kann Lamar Jacksons Platzierung in der ESPN Top QBs-Umfrage nicht nachvollziehen

Die NFL-Saison ist in sechs Wochen, was bedeutet, dass Fußballinhalte, die saftig genug sind, um den A-Block bei Studioshows zu füllen, schwer zu bekommen sind. Zum Glück ist ESPN hier, um den Tag zu retten, da das Netzwerk eine anonyme Umfrage veröffentlicht hat, in der die besten Quarterbacks in der NFL eingestuft werden auf dem Weg in die 2022 Saison. Eine Gruppe von Teamleitern, Trainern und Spielern stellte ihre Liste der besten Signalanrufer zusammen und nahm ESPN auf das Aggregat, um eine allumfassende Liste zu erstellen.

An der Spitze stehen die üblichen Namen, die man erwarten würde, mit Aaron Rodgers und Patrick Mahomes auf den ersten beiden Plätzen. Dann haben Sie die Tom Bradys und die Josh Allens und die Joe Burrows. Etwas weiter unten beginnt die Kontroverse. Das größte Gesprächsthema aus der Liste ist, dass Lamar Jackson nicht ganz oben auftaucht . Er erhielt eine „lobende Erwähnung“, aber die Wähler hatten Leute wie Dak Prescott und Justin Herbert vor dem NFL MVP.

Ryan Clark stand im Rampenlicht bei Get Up