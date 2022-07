Startseite/Welt/ Ryan Clark über das Zitat von Anonymous Lamar Jackson: „Dumme Leute sagen dumme Dinge“ Ryan Clark über das Zitat von Anonymous Lamar Jackson: „Dumme Leute sagen dumme Dinge“ Gestern war die NFL-Welt in Aufruhr wegen eines anonymen Zitats eines Verteidigungskoordinators, der Lamar Jackson kritisierte. Die Kritik am ehemaligen MVP ist nicht neu, aber dieses spezielle Zitat stach hervor, weil der fragliche anonyme DC sagte, Jackson könne gewinnen 12. MVPs und er wäre immer noch kein Elite-Quarterback. Es gab sogar einen ganzen Beitrag auf dieser Website darüber. ESPN übertrug den Diskurs auf Dienstag und Ryan Clark hämmerte absolut, wer auch immer das Zitat auf Get Up. ) .@Realrclark02 mischt sich in die anonyme NFL ein Kommentare des Verteidigungskoordinators zu Lamar Jackson. „Dumme Leute sagen dumme Dinge. Und dumme Leute können dümmere Dinge sagen, wenn niemand es wissen wird wer der dumme Mensch war.“ pic.twitter.com/AqnHcouYyg

— Steh auf (@GetUpESPN) Juli 26, 325

Zunächst einmal – Clarks Pullover ist schön. Gut, eine Abwechslung von der Anzug-und-Krawatte-Kombination zu sehen, die in diesen Shows so weit verbreitet ist. Es ist absolut nicht die Saison, aber wir können die Passform trotzdem schätzen.

Er hat aber recht. Die Leute werden die verrücktesten Dinge sagen, wenn sie wissen, dass ihre Namen nicht angehängt werden. Verdammt, es besteht eine gute Chance, dass dieser Verteidigungskoordinator nicht einmal glaubt, was er gesagt hat, und nur das Zitat gegeben hat, um zu sehen, was passieren würde. Wenn dem so ist, Hut ab vor ihnen. Sie fanden den süßen Punkt des unverschämten Diskurses.

