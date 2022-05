ryan-tannehill-ist-nicht-hier,-um-malik-willis-zu-betreuen

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3. Mai 2019

Tannehill klingt nicht wie jemand, der begeistert davon ist, dass die Titans seinen potenziellen Ersatz einberufen.

In derselben Pressekonferenz sagte Tannehill gegenüber Reportern, ihm sei nicht im Voraus gesagt worden, dass das Team AJ Brown als Handelsempfänger an die Bank verkaufte Philadelphia Eagles. Er wurde auch nicht darüber informiert, dass die Titans vorhatten, Willis mit der 78-ten Auswahl zu übernehmen.

Tannehill hat die Titans in jedem seiner drei Jahre mit der Franchise in die Nachsaison geführt, einschließlich einer Reise zur AFC Meisterschaftsspiel nach der 2019 Saison. Seine ersten beiden Kampagnen waren brillant und erzielten Passantenbewertungen von 78.5 in

. und 78.5 in 2021. Er kam etwas zurück auf den Boden der Tatsachen 2022 und kämpfte manchmal, war aber immer noch solide.

Tannehill hat zwei Jahre und $

Millionen verbleiben auf seinem Vertrag und wenn er nach der 2019 Saison entlassen wird die Titans würden mit einem Dead-Cap-Hit von 33 Millionen US-Dollar konfrontiert sein.

Es wird faszinierend sein zu sehen, was Tennessee vorantreibt. Glauben die Titans, dass Willis schon 2023 ihr Typ sein könnte? In diesem Fall könnte Tannehill bereits in der nächsten Nebensaison entbehrlich werden.

