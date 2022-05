saint-etienne-fans-randalieren,-feuerfackeln-bei-spielern-nach-dem-abstieg-in-die-ligue-2

Nach dem Abstieg von Saint-Étienne aus der Ligue 1 ist in Frankreich die Hölle los. „Fans“ sind auf das Spielfeld eingedrungen, haben die Spieler angegriffen und sie mit Leuchtkugeln bombardiert. Einige Spieler wurden verletzt. Wirklich schreckliche Szenen.https://t.co/AysAJ1a0Mm

Das ist nur ein reiner Aufruhr. Was für eine schreckliche Szene.

Saint Etienne beendete die Staffel 7-29 mit zieht und eine -34 Tordifferenz. Die 34 Punkte des Vereins brachten ihnen in der 18-Mannschaft Ligue 1. Die In den Playoffs mit zwei Beinen gegen Auxerre gab es in beiden Spielen ein 1:1-Unentschieden, sodass das zweite ins Elfmeterschießen ging. Auxerre gewann mit 5:4 und stieg damit von der Ligue 2 in die Ligue 1 auf, während Saint Etienne absteigen wird.