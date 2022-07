sandy-alcantara-wollte-den-verdammten-ball

Pitchen bedeutet, die Erinnerung an einen Cornerback und das Selbstvertrauen von jemandem zu haben, der sich durch die World Series of Poker blufft. Denn selbst wenn Sie Ihre besten Sachen haben, gibt es keine Garantie, dass Sie ein Seeing-Eye-Single oder ein einzelner hängender Breaking-Ball nicht erledigen wird. Selbst wenn Sie eine eigentlich verlierende Hand halten, gibt es Möglichkeiten, sie zu spielen, die enden mit dir den Rechen nehmen.

All dies bedeutet, dass ein Pitcher den Ball wollen muss. Wenn der Manager es will, sollte er besser darauf vorbereitet sein, es aus kalter, toter Hand zu nehmen. Es gibt viele Wege zum Erfolg auf dem Hügel – sei es ein dreistelliger Fastball oder ein geschicktes Malen – aber die Gemeinsamkeit besteht darin, die Stiche in Ihrer Hand zu spüren und zu wissen, dass es Sie in Stücke reißen wird, wenn Sie sie übergeben.