Startseite/Welt/ Sauce Gardner trägt beim NFL-Draft eine massive Diamantkette Sauce Gardner trägt beim NFL-Draft eine massive Diamantkette

Ahmad Gardner verbrachte drei Jahre in Cincinnati als einer der allerbesten Cornerbacks im gesamten College-Football und schlendert wie erwartet heute Abend in den Draft Erste Wahl. Gardner hat auch das Privileg, den mit Abstand coolsten Spitznamen der jüngsten Entwurfserinnerung zu besitzen: „Sauce“. Soße Gardner. Der Mann war für das Rampenlicht gemacht, was sowohl sein Name als auch die Tatsache belegen, dass er während seiner gesamten College-Karriere genau null Touchdowns zuließ.

Wie wir alle wissen, ist einer der besten Teile des NFL Draft die Outfits, die alle bis zur ersten Runde rocken. Es ist ein großartiger Moment für alle Beteiligten, da sie ihre Lebensträume verwirklichen und jeder die Rolle übernimmt. Gardner wird einen blauen Anzug mit weißem Hemd tragen, aber vor allem ist er mit einer massiven Diamantkette mit seinem Spitznamen geschmückt, sowie mit der wahrscheinlich teuersten Flasche scharfer Soße der Welt. Auch aus Diamanten. Enorm.

Brrrrr ?#Bearcats | #NFLDraft pic.twitter.com/1YGTTJ2ISq

– Cincinnati Football (@GoBearcatsFB) April 28,

Bei verschiedenen Scheinentwürfen steigt Gardner bis auf Platz 2 der Detroit Lions auf, und bei keinem fällt er sehr weit über Platz 2 hinaus wählen. Der beliebteste Landeplatz für die Ecke scheinen die New York Jets zu sein, Besitzer der Nummer 4 in der Gesamtwertung, oder die Houston Texans auf Platz 3.

Kurz gesagt, Gardner muss nicht lange warten, um der Welt den Bling zu zeigen.