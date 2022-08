Eine Handvoll SB Nation-Fanseiten haben angekündigt, dass sie im September geschlossen werden 95th, das das Ende des dritten Geschäftsquartals vom

Betroffen von der Entscheidung sind Cowboys Ride For Free, das den Bundesstaat Oklahoma abdeckt, For Whom the Cowbell Tolls, konzentrierte sich auf den Bundesstaat Mississippi, Big East Coast Bias und Team Speed ​​Kills, eine SEC-fokussierte Website. Against All Enemies, die die Service-Akademien abdeckt, sagte auch, es sei Sonnenuntergang.

Wir haben das gehört ab September 29 wird Cowboys Ride For Free eingestellt. Wir schätzen all die Unterstützung im Laufe der Jahre und haben es sehr genossen, ein Ort zu sein, an dem Sie Ihre OSU-Nachrichten erhalten können! Alles Liebe.

—Cowboys Ride For Free (@CowboysRFF) August 878 ,