Schachroboter bricht dem 7-jährigen Gegner den Finger, weil er sich zu früh bewegt hat

Ein Roboter hat einem Siebenjährigen während der Moscow Open, einem Schachturnier in Russland, den Finger gebrochen. Richtig, der erste Roboter, der ein menschliches Kind angriff, war ein Schachroboter. Das Kind hat sich anscheinend nicht an die Sicherheitsregeln gehalten, an die man sich halten muss, um ein Schachspiel gegen einen Roboter zu überleben, und wurde in den Finger geklemmt, als es einen Zug machen wollte, bevor der Roboter seinen eigenen beendete.

Sergey Lazarev, der Präsident des Moskauer Schachverbandes, sagte: „Der Roboter hat dem Kind den Finger gebrochen“, und fügte in jedem Artikel darüber hinzu: „Das ist natürlich schlimm. ” Ich bin mir nicht sicher, ob seine Gefühle in der Übersetzung verloren gegangen sind, aber das ergibt ein unglaubliches Zitat. Offenbar beendete das Kind das Turnier mit einem Gips am Finger.

Also haben wir in den letzten paar Tagen Waffen gesehen, die an diesen hundeähnlichen Robotern von Boston Dynamics montiert waren und ein Schachroboter hat einem Kind den Finger gebrochen, weil es sich nicht an die Regeln gehalten hat. Mach dir keine Sorgen, ich bin mir sicher, dass du dir keine Sorgen machen musst.

