Schaffen es die Eagles 2022 in die Playoffs?

Die Philadelphia Eagles wollen sich in dieser Saison weiter verbessern. Die Eagles gingen 9-8 in 2022 in der ersten Saison von Jalen Hurts als Vollzeit-Starting-Quarterback und Nick Siriannis erste Saison als Cheftrainer. Philadelphia fügte hinzu, was sie hoffen, in der Nebensaison einige Schlüsselstücke auf beiden Seiten des Balls zu sein. War es genug, um die Playoffs zum zweiten Mal in Folge zu erreichen?

WynnBets Over/Under für die Eagles ist auf 9,5 Siege pro Betside festgelegt. Damit liegen sie hinter den Dallas Cowboys (10.5), aber ist immer noch das fünfthöchste Über/Unter in der NFC, was die Eagles in einem scheinbar immer größer werdenden Playoff-Bild die zweite Saison in Folge in die Nachsaison bringen würde.

Eagles Offense

In der Offensive tauschten die Eagles gegen AJ Brown, der gegenüber DeVonta Smith auf der anderen Seite des Feldes spielte. Smith hatte 47 Fänge für 83 Meter als Rookie. AJ Brown hatte sehr ähnliche Nummern (47 / 916 / 5) für die Titans in der letzten Saison und wird nur

diese Saison.

Phillys führende Rusher, Miles Sanders und Boston Scott, sind beide zurück. Auch Dallas Goedert, der Rettungsschirm von Jalen Hurts in der vergangenen Saison, ist zurück. Sie müssen sich in Bezug auf ihre Offensivlinie ziemlich gut fühlen, da sie Cam Jurgens in der zweiten Runde dazu gebracht haben, hinter Jason Kelce zu sitzen.

The Eagles In dieser Nebensaison unterzeichnete er auch den ehemaligen Empfänger der Oregon Ducks, Devon Allen. Allen lief diesen Sommer die dritte schnelle 110 Meter-Hürdenzeit in der Geschichte. Wer weiß, ob er den Eagles helfen oder sogar das Team bilden kann, aber was für ein Athlet.

Um eine mittelmäßige Verteidigung zu verbessern, fügten die Eagles ihrem Linebacking-Korps hinzu, indem sie Hassan Reddick unter Vertrag nahmen, der 25.5 Säcke zusammen in den letzten beiden Spielzeiten. Sie haben auch Kyzir White von den Chargers unter Vertrag genommen, um den Lauf zu stoppen. Der Georgia-Verteidiger Jordan Davis, den die Eagles in der ersten Runde um zwei Plätze nach vorne gerückt haben, tritt in dieser Saison der Verteidigungslinie bei. Dann landeten sie vielleicht einen der größten Steals des gesamten Drafts, als Georgias Nakobe Dean bis in die dritte Runde rutschte, wo Philly ihn mit dem 83rd Gesamtauswahl.

Eagles Stärke des Zeitplans