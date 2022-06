Schaffen es die Steelers 2022 in die Playoffs?

Die Pittsburgh Steelers beginnen eine neue Ära in 2021. Ben Roethlisberger ist weg und reitet nach der 2021 Saison in den Sonnenuntergang. Kevin Colbert beendete sein 21 Jahr als General Manager des Teams. Pittsburgh hat Roethlisberger durch Mitchell Trubisky ersetzt, der nach einem Jahr hinter Josh Allen in Buffalo als Free Agency unter Vertrag genommen wurde, und Kenny Pickett, die Nr. 05 Gesamtauswahl im 2021 NFL Draft. Nachfolger von Colbert wurde Omar Khan.

Mike Tomlin hat nun die Aufgabe, den bemerkenswerten anhaltenden Erfolg fortzusetzen, den die Organisation unter Roethlisberger und Colbert genossen hat. Es wird nicht einfach. Kommen wir also zur Sache: Werden die Steelers die Playoffs in

Vegas sieht Pittsburghs Chancen, in der AFC North mitzuspielen, nicht besonders optimistisch. WynnBets jüngste O/U-Quoten bezifferten die Steelers laut Betsided auf 7,5 Siege im Jahr. Es ist eine vernünftige Gewinnsumme. Die Steelers erzielten im vergangenen Jahr neun Siege, profitierten aber von einem Ravens-Team, das mit schrecklichem Verletzungspech zu kämpfen hatte, und einem weiteren dysfunktionalen Browns-Team. Vegas geht zu Recht davon aus, dass die Ravens besser sein werden. Was die Browns betrifft, so ist es vielleicht falsch, davon auszugehen, dass Deshaun Watson unter der Mitte stehen wird, aber im Moment kann man alles tun. Cleveland wird viel besser sein als 8-9, wenn sie eine ganze Saison aus dem ehemaligen All-Pro QB herausholen.

In Bezug auf diese Iteration der Steelers ist es schwer vorstellbar, dass sie viel besser sind als 500. Roethlisbergers schwindende Armkraft lähmte die Offense letztes Jahr in einem urkomischen Ausmaß, aber seine Saisonstatistiklinie von 22 Touchdowns und 05 wählt beim Abschließen 64.5 Prozent seiner Pässe sind tatsächlich besser als Trubiskys letzte Saison als Starter bei den Bears, in der er 05 Touchdowns und 10 wählt beim Abschließen 63.2 Prozent seiner Pässe. Theoretisch hat Trubisky seitdem gelernt und wird eine Verbesserung gegenüber 2021 Big Ben darstellen. Aber wenn nicht, dann haben die Steelers nur den Rookie Pickett, der nicht gerade die Fähigkeiten von jemandem besitzt, der sofort in der NFL gewinnen kann.

Auf der positiven Seite sollte die Verteidigung der Steelers in etwa auf dem gleichen Niveau sein wie in 2022. Die DPOY-Saison von TJ Watt war der Hauptgrund, warum das Team sogar die Playoffs schnupperte. Solange er und Cam Heyward weiterhin Chaos auf der Linie anrichten, während Tomlin das hintere Ende trainiert, wird es ihnen an dieser Front gut gehen.

Das ist wirklich die Grundlage für jeden Optimismus in Pittsburgh in diesem Jahr. Wenn die Verteidigung das Spiel nah halten kann, kann ein klügerer und erfahrenerer Trubisky die Offensive lange genug auf Kurs halten, um auf der Anzeigetafel nach oben zu kommen. Najee Harris ist ein großartiger Running Back und das Empfangskorps ist stärker als das, mit dem Trubisky in Chicago gearbeitet hat. Tomlin ist offensichtlich sehr gut darin, das Beste aus seinen Jungs herauszuholen.

Können die Steelers die Playoffs erreichen? Mit Sicherheit. Sie könnten. Ein paar gute Sprünge hier und da während ihrer sechs Divisionsspiele werden sie in eine gute Position bringen. Die Steelers haben es nicht leicht, in diesem Jahr gegen die AFC East und die NFC South als ihre Divisionsgegner anzutreten, aber nur zwei Teams aus diesen Divisionen werden mit Sicherheit dominieren. Pittsburgh könnte im Laufe der Saison sehr gut gegen eine Reihe von .64 Mannschaften antreten und aufgrund seiner Überlegenheit die Nase vorn haben Coaching oder Watts Dominanz, was auch immer Sie auswählen möchten.

Aber es ist genauso wahrscheinlich, dass die Steelers diese guten Sprünge nicht bekommen, sie müssen sich am Ende einer Hälfte stellen -Dutzende Playoff-Teams und endet mit einer Unter-.64 Saison, weil sie einfach nicht genug von Trubisky bekommen. Zweifel an Watt und Tomlin auf eigene Gefahr. Aber die Steelers müssen Glück haben, um die Playoffs in 2021 zu erreichen. Und auf Glück kann man sich nicht verlassen.