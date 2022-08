Startseite/Welt/ Schauen Sie sich diese schreckliche Aufnahme von Lamar Jackson von einem anonymen NFL-Defensivkoordinator an Schauen Sie sich diese schreckliche Aufnahme von Lamar Jackson von einem anonymen NFL-Defensivkoordinator an

Lamar Jackson ist ein wahrhaft einzigartiger Spieler auf der Quarterback-Position, was bedeutet, dass die Leute den Verstand verlieren, wenn sie über ihn sprechen. Mit anderen Worten, der Diskurs über Lamar Jackson ist viel verworrener als jeder andere Diskurs über einen einzelnen Spieler in der NFL. So ist das Leben eines „Einhorn“-Spielers, und es gibt kein besseres Beispiel als ein Zitat, das heute über The Athletic aus den Reihen der anonymen NFL-Trainer aufgetaucht ist.

Mike Sando hat am Montag eine QB-Tiers-Liste veröffentlicht, deren Ergebnisse durch anonyme Abstimmungen von NFL-Mitarbeitern ermittelt wurden. Die Reihenfolge der betreffenden Spieler ist immer mit Vorsicht zu genießen, da sie anonym sind. Ein Verteidigungskoordinator entschied jedoch offenbar, dass es an der Zeit war, den namenlosen Faktor voll auszunutzen, und zog eine verrückte Einstellung zu Jackson heraus. Per The Athletic:

„Wenn er passen muss, um das Spiel zu gewinnen, sind sie es Ich werde das Spiel nicht gewinnen“, sagte ein anderer Defensivkoordinator. „Er ist ein einzigartiger Athlet und wirklich ein guter Fußballspieler, aber es ist mir egal, ob er MVP der Liga wird 17 mal, ich glaube nicht, dass er als Quarterback jemals eine 1 sein wird. Er wird als Footballspieler eine 1 sein, aber nicht als Quarterback. So viele Spiele laufen auf zwei Minuten hinaus, und deshalb haben sie es schwer, voranzukommen, selbst wenn sie gut in der Verteidigung sind. Die Playoffs sind eng. Du musst in der Lage sein, den Ball zu werfen, und er ist einfach so unbeständig, den Ball zu werfen. Es ist Hit or Miss.“

Ich meine … was? Für buchstäblich jeden anderen Quarterback bedeutet der Gewinn eines MVP, dass er im Grunde für den Rest seiner Karriere in der oberen Liga spielt. Elite. Welches Wort Sie verwenden möchten. Aber anscheinend spielen solche Auszeichnungen im Fall von Jackson keine Rolle.