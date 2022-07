Startseite/Welt/ Schauen wir uns diese entzückenden Roboterhunde an und sehen, was sie vorhaben Schauen wir uns diese entzückenden Roboterhunde an und sehen, was sie vorhaben

Seit mehreren Jahren beame ich in diesen Raum, um einige leichte Bedenken über die von Menschen geschaffenen Roboter und das langfristige Ereignis auszudrücken Horizont könnte aussehen, wenn wir ihnen die Freiheit geben, sich in der Gesellschaft zu bewegen. Andere haben ebenfalls ihre Stimme geliehen, um darauf hinzuweisen, dass es längst überfällig ist, diese große Idee noch einmal zu überdenken. Mit der Zeit scheint es sicherlich, dass Sie Leute sagen hören, dass ein eventueller Tod durch eine seelenlose Maschine tatsächlich nichts ist, auf das Sie sich in der Zukunft freuen können. Und doch bleiben einige Verweigerer. Für diese ungestörten Seelen ist hier ein neues Video zum Nachdenken.