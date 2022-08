Startseite/Welt/ Scott Frost versichert Nebraska-Fans, dass seine offensiven Linemen 15 bis 20 Mal pro Training kotzen Scott Frost versichert Nebraska-Fans, dass seine offensiven Linemen 15 bis 20 Mal pro Training kotzen

Die Nebraska Cornhuskers haben in letzter Zeit harte Zeiten hinter sich und blieben, doch es bleibt die Hoffnung, dass Lieblingssohn Scott Frost das Ruder herumreißen kann. Die Führung in Lincoln glaubt immer noch an seine Vision und vertraut auf seine Methoden. Was anscheinend beinhaltet, den Erfolg daran zu messen, wie oft sich die großen Hässlichen beim Training übergeben.

In seiner monatlichen Radiosendung enthüllte Frost, wie sehr das Übungsfeld einem Erbrechen ähnelt und wer dafür verantwortlich ist.

Offensive Line Coach Donovan Raiola trainiert seine Positionsgruppe intensiv, sagte Frost. Bis zu dem Punkt, an dem er schätzt, dass es -15 erbricht jede Übung von diesen Linemen.

)

„Das liegt nicht daran, dass sie nicht in Form sind – er arbeitet nur hart an ihnen“, sagte Frost. „Ich glaube, sie lieben es. Er hat sie irgendwie befreit, um aggressiv zu werden, und ich liebe es, wie sie vom Ball kommen.“

Dies ist kein Denkstück über Fußball und Arbeitsbelastung oder so, also wird es hier keine Perlen geben. Es ist nur interessant zu sehen, wie ein Trainer auf die ausgefeilte und sorgfältige Botschaft verzichtet, um den Fans zu versichern, dass die Spieler bis zu dem Punkt gedrängt werden, an dem die Scrimmage-Linie wie ein Gemälde von Jackson Pollock mit all den verschiedenen geblasenen Brocken aussieht. Spekulieren Sie dann, dass die Spieler es lieben müssen, wenn sie es weiterhin tun.

Es gibt einen hauchdünnen Unterschied zwischen einem liebenswerten Fußballer und einem problematischen Fußballer. Mal sehen, wohin Frost nach PukeGate fällt 223. Vielleicht lehnt er sich hinein und bringt jemanden in die Praxis, um Raiola zu sagen, dass dies Rookie-Nummern sind, die er aufstehen muss.