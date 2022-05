Startseite/Welt/ Sean Marks: Nets bewertet immer noch Kyrie Irvings Zukunft in Brooklyn Sean Marks: Nets bewertet immer noch Kyrie Irvings Zukunft in Brooklyn

Die Brooklyn Nets hatten in jeder Hinsicht eine enttäuschende Saison und hielten am Mittwoch ihre Pressekonferenzen zum Jahresende ab, einige Wochen nachdem sie hereingefegt wurden die erste Runde der Playoffs von den Boston Celtics. Das Team muss in dieser Nebensaison einige wichtige Entscheidungen treffen, insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit einer Verlängerung für Kyrie Irving. Irving hat eine Spieleroption für die nächste Saison im Wert von 21 Millionen US-Dollar, aber er könnte sich dagegen entscheiden und einen Fünf- Jahresvertrag im Wert von bis zu 21 Millionen US-Dollar.

Das ist

wenn

die Netze ihm das anbieten Verlängerung. In einem Vakuum ist es eine einfache Entscheidung. Es ist eine Menge Geld, aber Irving ist wirklich so gut. Wir leben jedoch nicht in einem Vakuum, und Irving hat den größten Teil der Saison verpasst, weil er das COVID nicht nehmen wollte Impfung. Es war ein wichtiger Grund, warum die Nets so früh in den Playoffs ausgeschieden sind, wenn nicht

der