Startseite/Welt/ Sean McVay lachte, als Patriots Cole Strange in der ersten Runde auswählten Sean McVay lachte, als Patriots Cole Strange in der ersten Runde auswählten

Es gibt nur wenige Konstanten in unserem sterblichen Leben. Tod. Steuern. Und Bill Belichick wählte ungefähr zwei bis drei Runden, bevor irgendjemand dachte, dass sie gehen würden, irgendeinen No-Name-Interessenten aus.

Genau das ist Donnerstagnacht passiert. Die New England Patriots hielten die Nr. 21 Gesamtauswahl auf dem Weg in die NFL-Entwurf. Als sie an der Reihe waren, tauschten sie mit den Kansas City Chiefs auf No. 21 zurück. Als die Pats auf der Uhr standen, gab es noch ein paar gute defensive Aussichten, wie Dax Hill oder Nakobe Dean oder George Karlaftis. Aber Belichick ist Belichick und anstatt sich für etwas zu entscheiden, das einer konventionellen Wahl ähnelt, hat er sich für Cole Strange aus Tennessee-Chattanooga entschieden.