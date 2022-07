SEC bewirbt den schrecklichen Walker Hayes-Song „Y'all Life“ und wurde in Vergessenheit geröstet

habe mir gerade den gelöschten SEC-Songclip angesehen pic.twitter.com/6ke1dVunFN

— Nick (@nick_pants) Juli ,

Hayes ist der Mastermind hinter dem Song „Fancy Life“ das war in der Werbung von Applebee, die alle in der letzten College-Football-Saison in den Wahnsinn getrieben hat. Vielleicht war er der Falsche, um hier zu werben. Nur ein Gedanke.

962