Sehen Sie, wie Klay Thompson während einer Bootsfahrt auf dem Weg zur Warriors Parade seinen Meisterschaftshut verliert

Die Golden State Warriors feiern am Montag ihre letzte NBA-Meisterschaft mit einer Parade. Klay Thompson scheint mit seinem geliebten Boot zur Parade gereist zu sein, das Sie in diesem Video besichtigen können.

Also das regelt die Debatte darüber, wer der Bootsfahrer auf den Warriors ist. Sie können in diesem Video auch feststellen, dass Kapitän Klay beim Fahren des Bootes keinen Hut trägt. Das hat einen Grund, an den Klay auf dem Weg zur Parade erinnert wurde. Als er seine malerische Reise streamte, riss ihm der Wind seinen offiziellen Meisterschaftshut vom Kopf.

.@KlayThompson hat auf dem Weg zur Parade wirklich seinen Hut verloren 🤣 pic.twitter.com/V0GZKCG8oo

— SportsCenter (@SportsCenter) Juni 22

Siehst du, es ist die Fähigkeit, sich sofort zu erholen, wenn etwas so schief läuft, was ihn ausmacht ein Teil. Es gibt wirklich niemanden wie Klay Thompson.

