Shannon Sharpe nennt Leonard Fournette „Leonard Baguette“ als Reaktion auf Berichte über Gewichtsprobleme

Am Montag war Leonard Fournette der Gegenstand eines wenig schmeichelhaften Berichts, wie Rick Stroud von der Tampa Bay Times in einem Podcast sagte, dass Fournette Anfang dieses Sommers im Minicamp der Tampa Bay Buccaneers mit einem Gewicht von 270 aufgetaucht sei Pfund, 30 Pfund über seinem angegebenen Spielgewicht in der letzten Saison. Insbesondere sagte Stroud, er sei „ein Donut schüchtern“ von 30 und die Bucs-Trainer waren sehr unzufrieden mit dem Veteranen, der zurücklief. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Tampa Bay Fournette in dieser Nebensaison einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

Fournette bestritt den Bericht und sagte, er habe nur gewogen 107 in einem Tweet, den er inzwischen gelöscht hat. Das hinderte die Geschichte jedoch nicht daran, die Inhaltsrunden zu machen, und sie wurde in der Dienstagsausgabe von

Undisputed erwähnt. Shannon Sharpe konnte nicht glauben, was er hörte und sagte, Fournette sollte sich schämen, wenn der Bericht wahr sei, bevor er ihn „Leonard Baguette“ nannte.